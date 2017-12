Las cámaras de Fan3 recorren toda España en busca de nuevas historias y emociones para TE LEO MI CUENTO

ASISTENCIA HOSPITALARIA

“Elena Fuentes es una chica madrileña de 12 años y es la menor de tres hermanos. Escribió El Frío Bosque, un relato que refleja una serie de reflexiones sobre la magia del bosque. Quedamos en su casa en Móstoles una tarde de julio y aunque el sofocante calor nos pedía que grabáramos en su habitación, al final nos animamos a acercarnos a un parque cercano donde nos cobijamos a la sombra de grandes árboles en el Parque Liana. Allí Elena se sentía a gusto y leyó muy bien. Se sabía muchas frases de memoria e hizo gala de una perfecta dicción y entonación. Estuvo acompañada en todo momento por sus padres David y Elena que la fotografiaron en todo momento Es una niña que se le da muy bien la interpretación, sobre todo el teatro y quiere estudiar Arte dramático. Y este año está muy contenta y sus padres también porque ha sacado muy buenas notas a pesar de haber estado ingresada varias veces en el Hospital Niño Jesús. Al final de la grabación le hicimos unas fotos como si ella fuera la operadora de cámara y le encantó. Le deseamos mucha salud en su vida para que consiga ser una gran estrella.

Alejandro, es de Vigo, tiene 12 años y es hijo único. Es un niño muy inteligente pero vive un momento de cambios muy grande. Se sabía su relato de memoria "Me enfado y me alegro". Y a pesar de vivir cerca del mar es un niño que ama la naturaleza y los animales. De pequeño ha convivido con los bosques cercanos a su localidad, San Miguel de Oía.

Alejandro tiene un fuerte sentido de la responsabilidad que se refleja en el contenido de su cuento. Grabamos en el Parque de Castrelos e Xardíns de Quiñones de León, un lugar emblemático y hermoso de la ciudad de Vigo. En la grabación no conseguimos sacarle a Alejandro muchas sonrisas porque es un chico muy serio, sin embargo al final se relajó y nos contó muchas cosas sobre su perro y su gato (un gato que tiene más años que él y que fue adoptado por su madre y un perro que no tiene raza y que tuvo la suerte de salir de la perrera y llegar a una familia muy buena). Su gran personalidad nos dejó huella y a él le quedaran en el recuerdo las fotos que le hicimos cómo cámara, disfrutó mucho con la sesión fotográfica que le regalamos y eso que al principio no quería fotos. Su madre, Emma que nos acompañó en todo momento fue muy amable y generosa con nosotros y siempre le agradeceremos sus detalles”.

Por cuarto año consecutivo la Fundación ATRESMEDIA ha colaborado con el Certamen literario “EN MI VERSO SOY LIBRE” organizado por la Consejería deEducación, Formación y Empleo a través de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa de la Región de Murcia, con la que la Fundación colabora desde el 2011. Este concurso se dirige a niños hospitalizados de diferentes Centros de toda España que, a través de las aulas hospitalarias, dan rienda suelta a su imaginación y a sus dotes de escritores.

La Fundación ATRESMEDIA graba a los autores de los cuentos ganadores de este certamen que así lo deseen para que puedan leérselos a otros niños ingresados a través de su canal Fan3 para niños hospitalizados. Esta colaboración se convierte así en una parte importante del premio del concurso;



Además, potencia la lectura entre los niños y niñas hospitalizados y contribuye a mantenerles entretenidos y positivos ante el periodo de ingreso hospitalario. Este año las cámaras de Fan3 han viajado a Valencia, Barcelona, Sabadell, Sevilla, Vigo, Madrid, Cartagena y Murcia para escuchar historias sobre los bosques, tema principal del certamen de este año. Una nueva vida en Klamath, El bosque de los sueños, El fantasma egoísta, Las vistas al bosque, La planta más bonita, Lo intentaré…..son algunas de las historias que sus propios autores contarán a los niños hospitalizados a través de FAN3. Uno de los escritores no ha podido grabar su propio relato pero el presentador Roberto Leal lo ha hecho por él.

Según el Colegio de Psicólogos, que supervisa, junto a la AsociaciónEspañola de Pediatría, todos los contenidos del Canal Fan3, la sección TE LEO MI CUENTO es una buena aportación a la programación de Fan3 ya que “desde el punto de vista psicológico, supone una función de descarga emocional muy importante y necesaria en el proceso que estos niños están viviendo por sus enfermedades” Según los especialistas , “Los cuentos, en general tienen un valor simbólico, ya que a través de metáforas, de representaciones simbólicas, se pueden decir las cosas que preocupan pero de una forma no directa,evitando así las ansiedades y permitiéndoles así si descargar emociones deforma simbólica sobre el objeto del cuento”.

Para los más pequeños, toda una experiencia para sus familias también. Este es uno de los mensajes que recibimos tras las grabaciones de TE LEO MI CUENTO:

Queremos daros las gracias por todo, por la labor que realizáis, por vuestra simpatía y sobre todo por el cariño con el que habéis tratado a Carlitos.Está muy emocionado y le habéis hecho sentir alguien especial. Es una experiencia que nunca olvidara.

Un abrazo muy grande de la Familia... Desde la Fundación ATRESMEDIA: GRACIAS A TODOS LOS NIÑOS, A SUS FAMILIAS, A la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la región de Murcia por esta iniciativa y al equipo de grabación y edición por su implicación y delicadeza.



QUE SONRÍAN, TAMBIÉN ES URGENTE



El Canal Fan3 aúna contenidos de entretenimiento -series, dibujos animados...-con piezas educativas, creadas ad hoc, que promueven hábitos saludables y ayudan a los niños a comprender y familiarizarse con el proceso por el que están pasando, de una manera amable y amena. Algunos de los contenidos del Canal Fan3 informan al niño sobre el funcionamiento de las diferentes máquinas y pruebas del hospital, así como del trabajo de los profesionales que le ayudan en su recuperación. Pero además, Fan3 ofrece reportajes y piezas educativas sobre hábitos saludables, alimentación sana, seguridad vial o medio ambiente entre otros para aminorar esa ruptura educativa que puede producirse al estar ingresados durante un largo periodo. El objetivo de Fan3 es entretener a los niños ingresados en el hospital para que su estancia en el hospital sea lo más llevadera y agradable posible y contribuir a aliviar la inquietud que puede producirles estar en esa situación.

Porque para la Fundación ATRESMEDIA

QUE SONRÍAN, TAMBIÉN ES URGENTE