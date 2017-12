FAN3 estrena nuevas series de animación gracias a la colaboración de Elastic Rights

FUNDACIÓN ANTENA 3

Gracias a la Colaboración de Elastic Rights se incorporan 104 capítulos deHarry y su cubo de dinosaurios, 52 lunar Jim y de Mama Mirabelle’s Home Movies26 de Toot & Puddle, 55 de Campeones y 90 capítulos de Pichi Pichi Pitch. Más de 100 horas de Entretenimiento para que los niños puedan evadirse durante ese tiempo de hospitalización.

Elastic Rights es una plataforma comercial y de marketing especializada en la gestión integral (tv, vídeo, merchandising, & licencias…) de marcas y contenidos multimedia (animación e imagen real), dirigidos a la audiencia infantil, juvenil y familiar en Portugal, España, Francia, Italia, Grecia y Turquía. A través de un convenio de colaboración ha querido ceder estos contenidos para contribuir con el Programa de Asistencia Hospitalaria de la Fundación Antena3.

QUE SONRÍAN,TAMBIÉN ES URGENTE

El Canal FAN3 aúna contenidos de entretenimiento -series, dibujos animados...-con piezas educativas, creadas ad hoc, que promueven hábitos saludables y ayudan a los niños a comprender y familiarizarse con el proceso por el que están pasando, de una manera amable y amena.

Algunos de loscontenidos del canal FAN3 informan al niño sobre el funcionamiento de las diferentes máquinas y pruebas del hospital, así como del trabajo de los profesionales que le ayudan en su recuperación. Pero además, FAN3 ofrece reportajes y piezas educativas sobre hábitos saludables, alimentación sana, seguridad vial o medio ambiente entre otros para aminorar esa ruptura educativa que puede producirse al estar ingresados durante un largo periodo.

El objetivo de FAN3 es entretener a los niños ingresados en el hospital para que su estancia en el hospital sea lo más llevadera y agradable posible y contribuir a aliviar la inquietud que puede producirles estar en esa situación.Todos los contenidos del canal FAN3 están supervisados por el Colegio Oficial de Psicólogos y la Asociación Española de Pediatría.

