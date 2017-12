La Fundación Atresmedia, con el Día Mundial de los Derechos del Niño

EL 20 DE NOVIEMBRE

Este año la Fundación Atresmedia, además de su tradicional campaña de sensibilización y movilización por los Derechos de la Infancia, quiere hacer un homenaje especial a todas las organizaciones que trabajan en favor de los Derechos de la Infancia para conmemorar el 25 Aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Infancia.



De esta convención destaca, no sólo la obligación de los gobiernos por hacer cumplir los derechos de los menores (que pasan a ser titulares de sus propios derechos), sino también la responsabilidad de padres, profesores y profesionales por garantizar un nivel de vida adecuado para ellos.



A pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño ya ha sido ratificada por todos los países integrantes a la Organización de las Naciones Unidas (excepto Somalia y Estados Unidos), a diario se siguen violando los derechos de millones de niños de todo el mundo, contando con datos alarmantes: cada día mueren 17.000 niños menores de cinco años por causas evitables.



Aún queda mucho por conseguir y, por ello, desde la Fundación Atresmedia anualmente se realiza una campaña a favor de los Derechos de la Infancia que pone todo el potencial mediático del Grupo Atresmedia para colaborar en esta causa.



La campaña de este año, ‘Un Maestro, Una Vida’, se centra en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Los niños tienen derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades (…) a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo (…)”



Este proyecto, realizado en colaboración con la ONG CESAL, permitirá asegurar que 2.500 niños y niñas de diferentes etnias indígenas de la Amazonía peruana reciban una educación que garantice su futuro, que mantenga sus tradiciones y su cultura y les permita salir de la pobreza. Para ello, se mejorará el equipamiento de 20 escuelas de la zona de Atalaya, se proporcionará material escolar adaptado a sus necesidades y se fortalecerán las capacidades de más de 400 docentes de las escuelas nativas.



Las escuelas de las comunidades nativas tienen instalaciones muy precarias y escaso mobiliario para atender a las necesidades educativas de los niños. El 90% de estas escuelas no cuentan con libros ni otros materiales didácticos.



El 23% de los niños en edad escolar no accede a la educación básica y el 13% abandona la escuela antes de finalizar la educación primaria, aumentando estos porcentajes hasta el 50% en la educación secundaria. Gran parte de ese absentismo y abandono escolar es porque el 85% de los niños no comprenden lo que leen. Los docentes no hablan la misma lengua que sus alumnos.



Para logra nuestro objetivo necesitamos seguir recaudando fondos. Sólo necesitamos un último empujón en este Día de los Derechos del Niño. Envía VIDA al 38000 o entra en 1maestro1vida.org y haz tu donativo. ¡MUCHAS GRACIAS!