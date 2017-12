La Fundación Atresmedia, ejemplo de éxito en el último libro de Philip Kotler

PASA LA BOLA UNO DE LOS CASOS DE ÉXITO

'Pasa la Bola´, la acción que lanzó la Fundación Atresmedia junto a la Fundación Vodafone España y Cruz Roja en enero pasado, forma parte de uno de los casos de éxito en 8 maneras de crecer. Se trata de la última obra de Philip Kotler, considerado como el padre del marketing moderno y de Milton Kotler, que se ha presentado en Madrid El libro, editado por LID Editorial, recoge estrategias para potenciar un crecimiento empresarial rentable y sostenible; y lo hace planteando preguntas, realizando propuestas, mostrando los casos de éxito de empresas mundialmente conocidas e incluyendo los ejemplos de cuatro empresas españolas. A la Fundación Atresmedia, se suman Lizarrán, Atrápalo y Leroy Merlin.



La Fundación Atresmedia, que nació en 2005 para fomentar la sensibilización social sobre los derechos, necesidades e intereses de niños y adolescentes, ha sido incluida como un caso de éxito que ha basado su política de crecimiento en la alianza con ONGs. El caso se centra en el apoyo que Atresmedia, a través de todos sus soportes (televisión, radio, multimedia), prestó a la difusión de la campaña `Pasa la Bola´ de Cruz Roja con la que se recaudó un total de 207.460,30 euros de los que se han beneficiado más de 64.000 niños y niñas y más de 8.000 familias. Esta iniciativa contó también con la colaboración de Fundación Vodafone España.

El libro se ha presentado en Madrid con la asistencia de Carmen Bieger, directora de la Fundación Atresmedia, Elvira Durand, directora general de Operaciones Comess Group (Lizarrán); Ignacio Sala, socio fundador de Atrápalo y Rodrigo de Salas, director de Comunidad Corporativa y RSC de Leroy Merlin.

En su intervención, Carmen Bieger aseguró que colaborar con entidades sin ánimo de lucro “forma parte de las acciones destinadas a ayudar a la sociedad y favorecen el posicionamiento empresarial”. La directora de la Fundación también destacó “el gran potencial” de Atresmedia para movilizar a la sociedad a favor de las buenas causas”. Por último, señaló que “el trabajo en equipo y el impacto de iniciativas que aportan valor y nos permiten acercarnos a los grupos de interés está en el ADN de la Fundación”.

8 maneras de crecer da las claves para ganar cuota de mercado pese a la competencia, situaciones de crisis o economías en recesión. Félix Muñoz, conductor del evento y director del Programa de Dirección Estratégica de Marketing y Ventas, subrayó que “crecer no es un capricho, sino algo necesario para las empresas; cuando las empresas no crecen entramos en un círculo, no virtuoso sino horroroso”. Por ello LID Editorial elige “autores que aportan contenidos innovadores, relevantes y realmente prácticos para la empresa y el mundo de los negocios”, según Laura Madrigal, editora de LID.

Aumentar la cuota de mercado, fomentar el compromiso de los stakeholders; desarrollar una marca potente; innovar en productos, servicios y experiencias; expandirse internacionalmente; crecer a través de fusiones, adquisiciones y alianzas; desarrollar una buena RSE; y desarrollar colaboraciones con la administración y/o ONG´s son lasestrategiascorroboradas por las más de cien empresas que Philip y Milton Kotler nombran en la obra.