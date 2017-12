Roberto Brasero, embajador solidario de la campaña 'Un maestro, una vida'

1 MAESTRO, 1 VIDA | FUNDACIÓN ATRESMEDIA

Desde 2010, la Fundación coincidiendo con el 20 de noviembre -Día Universal del Niño- lanza del 1 al 20 de ese mes su tradicional Campaña para sensibilizar y movilizar a los ciudadanos a favor de un proyecto relacionado con los derechos fundamentales de los niños.

En 2014, la Fundación refuerza el derecho de la infancia a recibir una educación, tal y como expresa el artículo 28º de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Los niños tienen derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades (…) a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo”.

En la 3ª Convocatoria de Derechos de la Infancia de la Fundación ATRESMEDIA, el proyecto seleccionado fue el que presentó CESAL, ONG de cooperación internacional que trabaja en África, América Latina y España impulsando proyectos de educación, salud y desarrollo, y que trabaja en Perú desde la década de los noventa.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PARA 2.500 MENORES

‘Un Maestro, Una Vida’ se va a desarrollar durante 9 meses en Perú, en la provincia de Atalaya. El proyecto busca específicamente fortalecer las capacidades de más de 40 docentes de las escuelas de comunidades nativas de la selva amazónica, así como dotar a 20 escuelas de material didáctico en castellano y en su lengua originaria (Asháninka, Ashéninka, Shipibo y Yine). Con esta acción se beneficiarán a 2.500 niños y niñas de 20 comunidades.

Los principales problemas educativos tienen su origen en la baja formación de los docentes, en el desconocimiento de las lenguas, culturas y tradiciones indígenas y en las deficientes estructuras de las escuelas, así como en la falta de material escolar adaptado a las necesidades de los alumnos.

El 23% de los niños en edad escolar no accede a la educación básica y el 13% abandona la escuela antes de finalizar la educación primaria, aumentando estos porcentajes hasta el 50% en secundaria. Gran parte de ese absentismo y abandono escolar se debe a que el 85% de los niños no comprenden lo que leen y los docentes no hablan la misma lengua que sus alumnos.

BRASERO, COMPROMISO Y SOLIDARIDAD

El popular ‘hombre del tiempo’ de Antena 3, Roberto Brasero, ha viajado con la Fundación Atresmedia y CESAL como embajador solidario para conocer sobre el terreno la situación. Muy implicado con ‘Un Maestro, Una vida’, visitó a los docentes, conversó con los padres y madres de las diferentes comunidades y conoció a los niños beneficiarios de la Campaña que le contaron de primera mano sus necesidades. De esta manera Brasero ahora transmite en primera persona cuál es su situación y de qué manera se les puede ayudar.

Para reflejar esta situación, Nova, el canal de TDT de Atremedia, emitirá ocho minidocumentales que narrarán la experiencia de Brasero en Perú. En esas piezas informativas, el presentador pedirá la colaboración de la audiencia de Atremedia para hacer realidad los objetivos del proyecto.

El llamamiento solidario se hará a través de SMS, enviando la palabra VIDA al número 38000, llamando al teléfono 917407373 o entrando en la página web www.1maestro1vida.org, donde se podrán encontrar todos los detalles de la campaña y otras formas de colaboración (como pago con tarjeta, transferencia o cargo en cuenta).

Durante los 20 días de la Campaña, todos los medios que forman parte de Atresmedia (Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Onda Cero, Europa FM, Melodía FM) colaborarán en su difusión y se implicarán activamente en ‘Un Maestro, Una Vida’, con la emisión de entrevistas y reportajes en su programación.

La Campaña ha contado con la colaboración altruista de las compañías de telefonía Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo, que han puesto todos sus dispositivos a favor de esta causa solidaria.

También ha participado activamente Unitono, empresa que gestionará de manera solidaria el call center del número 91 7407373, donde atenderán todas las llamadas para realizar donativos.

La Fundación Atresmedia fue constituida en 2005. Es una entidad privada, de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que centra sus actividades en la infancia y primera juventud. Concienciada con los Derechos de la Infancia, desde 2007, realiza acciones de concienciación en torno a la celebración del Día Universal de los Derechos del Niño, donde además de sensibilizar a través de los medios de comunicación, participa de manera activa en las actividades que promueve y moviliza a la sociedad tratando de buscar soluciones.

CESAL es una ONG española de cooperación al desarrollo y de acción social, creada en 1988, que trabaja para promover el desarrollo de las personas en los países más desfavorecidos del mundo. Está presente en 11 países de América Latina, África y España con proyectos de educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento, desarrollo productivo, microempresa y formación para el empleo, y fortalecimiento de la sociedad civil. Hasta el momento se han realizado más de 500 proyectos que han beneficiado a más de dos millones de personas.