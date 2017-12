Jaime Cantizano, embajador solidario de la campaña de la Fundación Atresmedia

'UN NOMBRE, UNA VIDA'

“Un nombre una vida” es el reflejo de la constante preocupación de la Fundación Antena 3 por la defensa y promoción de los derechos de la infancia. En Madagascar. miles de niños y niñas no tienen acceso a derechos fundamentales como la educación o la sanidad, por no estar registrados y no tener una partida de nacimiento. Con la puesta en marcha de la campaña “Un nombre, una vida” la Fundación Antena 3 quiere implicarse en esta causa y dar una identidad a muchos niños malgaches, especialmente de Tulear y Fianarantsoa, la provincias mas pobres y necesitadas de Madagascar.



Con tan sólo 2 euros se puede registrar a un niño, darle una identidad y proporcionarle los derechos humanos, sociales y civiles que este acto conlleva. Por ello, del 20 al 30 de Noviembre, la Fundación Antena 3 solicita tu colaboración con el fin de conseguir mas de 50.000 nuevas partidas de nacimiento que acreditarán la existencia y los derechos de los niños malgaches.



Para el desarrollo de esta acción, la Fundación Antena 3 cuenta con la colaboración de la Fundación Agua de Coco, una asociación sin ánimo de lucro que cuenta con una larga experiencia en la gestión de partidas de nacimiento en esta zona.



¿Por qué es tan importante tener un nombre?



Los datos del Proyecto EKA (UNICEF-Gobierno Malgache) desvelan que en Madagascar más de 2,5 millones de niños y niñas no tienen partida de nacimiento .



Si no están registrados no pueden acceder a la educación pública, recibir atención médica, poseer una vivienda o terrenos para cultivar. Tampoco tienen la opción a votar o ser votados en unas elecciones, además de estar expuestos a riesgos tan graves cómo el tráfico de menores y las adopciones ilegales.



Dos euros son suficientes para que un niño pueda tener una partida de nacimiento y un pasaporte y con ello tener garantizados los derechos humanos, sociales y civiles que implica. Nosotros podemos hacerlo posible.



Jaime Cantizano, como embajador solidario de la Fundación Antena 3, ha viajado a Madagascar. Durante su estancia en la zona ha grabado imágenes de los poblados y de la vida cotidiana de los niños que no están registrados y viven sin derechos en los barrios más pobres. Pero también ha sido testigo del ambiente de las escuelas donde los niños que ya han sido registrados disfrutan del derecho a una educación.



Diez días de 'Un nombre, una vida'



Del 20 al 30 de noviembre el Grupo Antena 3 se vuelca para que el mayor número de niños posible pueda acceder al derecho a una identidad. Por eso durante diez días queremos movilizar a la sociedad y conseguir registrar ,al menos, a 50.000 niños. Bastan sólo 2 Euros para gestionar la partida de nacimiento de un niño.