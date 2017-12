El Doctor Felice, experto en sentimientos y emociones, abre por fin su consulta en FAN3 para los niños del hospital

ASISTENCIA HOSPITALARIA

Los menores hospitalizados, sobre todos los de estancia prolongada, se encuentran en una situación que los sobrepasa e intranquiliza. Entonces comienzan a preguntarse un sinfín de cuestiones: “¿Me va a doler?”, “¿y si me hacen daño?”, “¿y si no me curo?”, “estoy perdiendo muchas clases”, “mis padres están muy preocupados”… hasta llegar a la mítica pregunta: “¿Por qué me pasa a mí?”