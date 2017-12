Jordi Cruz presenta 'Fran y los derechos de los niños' en FAN3

APRENDERÁN A HACER MANUALIDADES

El popular presentador Jordi Cruz, conocido por el programa 'Art Attack', presenta los 10 capítulos de esta nueva sección 'Fran y los derechos de los niños', un espacio ideado y elaborado expresamente para esta ocasión y en el que los niños hospitalizados podrán aprender sobre sus derechos a la vez que realizan trabajos manuales.



Fran es un personaje elaborado con Playmais, un material fácil de usar con el que Jordi enseñará a elaborar las diferentes figuras que los niños pueden diseñar para realizar sus maquetas sobre los derechos de la infancia.



De esta manera, en cada uno de los capítulos, producidos por Tinglao Producciones, Jordi enseñará a hacer figuras y maquetas sobre: El Derecho ser un niño, el Derecho a la salud, el Derecho a una buena educación, el Derecho a jugar, el Derecho a una familia, el Derecho a una identidad. el Derecho a cuidados especiales, el Derecho a la protección y socorro, el Derecho a no ser discriminado y el Derecho a crecer en libertad.



Esta sección se ha realizado gracias a la colaboración de PLAYMAIS, que ha colaborado además realizando el envío de este material a todos los hospitales para que puedan realizar las maquetas en sus aulas hospitalarias.



Adicionalmente al estreno de esta nueva sección, once centros hospitalarios recibieron la visita de Jordi Cruz que realizó un taller de manualidades con Playmais con los niños ingresados. Los más jóvenes del hospital acogieron esta actividad con mucha ilusión y destreza y dejaron boquiabierto al propio presentador con su habilidad para hacer figuras con este material.



La complicidad de Jordi con los niños fue parte importante del éxito de los talleres y también la implicación de los docentes de las aulas hospitalarias. En muchas de estas aulas hospitalarias ya conocían este producto porque no es tóxico, está elaborado con pasta de maíz 100% natural, es ecológico, biodegradable y muy fácil de usar porque se pega mojando el almidón en agua, sobre casi cualquier material.