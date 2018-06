El Canal FAN3 estrena una serie creada por la Fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol

ACUERDO DE COLABORACIÓN

La Fundación ATRESMEDIA y la Gasol Foundation han firmado un acuerdo de colaboración para que los niños y jóvenes ingresados en hospitales de toda España puedan disfrutar de una serie infantil que busca promover los hábitos saludables. 'Make it Healthy, Make it Fun!' (¡Hazlo Saludable, Hazlo Divertido!), creada por la Fundación de Pau y Marc Gasol y protagonizada por ambos hermanos, se emitirá a través del Canal FAN3, el canal de televisión diseñado específicamente para niños hospitalizados de la Fundación ATRESMEDIA.

Esta iniciativa conjunta se estrena hoy con motivo del Yellow Day, el día más feliz del año, con el propósito de aportar un recurso lúdico a los pequeños pacientes hospitalizados.

Con esta producción, compuesta por distintos vídeos educativos, la Gasol Foundation sigue adelante con su objetivo Cero Obesidad Infantil, fomentando hábitos saludables entre los más pequeños y demostrando que la diversión y la salud forman un tándem perfecto.

Make it Healthy, Make it Fun! promociona la importancia del deporte y la actividad física; la alimentación saludable y la hidratación, así como el descanso y el bienestar emocional, no solo de los menores, sino también de sus familias, pieza clave en todas las iniciativas de la entidad.

El Canal FAN3 aúna contenidos de entretenimiento -series, dibujos animados- con secciones elaboradas por la propia Fundación ATRESMEDIA relacionadas con la salud y los hábitos saludables, por lo que esta colaboración con la Gasol Foundation permite ampliar y difundir de una manera atractiva este tipo de contenidos.