El Congreso reconoce el grado de discapacidad del 33% a los niños con cáncer

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) por la que se concederá una discapacidad del 33% a los niños y adolescentes con cáncer desde el mismo momento del diagnóstico. Se trata de una demanda histórica de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, entidad miembro de la Federación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Este reconocimiento del 33% permitirá a los menores y a sus familiares acceso a una serie de ayudas y servicios, como prestaciones económicas, tratamientos rehabilitadores, medios de adaptación en el hogar, apoyo educativo o ayudas al transporte, entre muchas otras a las que ahora tendrán derecho, según la Federación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.

Hasta ahora, sin el reconocimiento del 33% de discapacidad, la situación no respondía a las necesidades de los enfermos de cáncer infantil y adolescente. Los menores sufren importantes limitaciones desde el primer día de su tratamiento, como no ir al colegio, relacionarse con sus amigos, compartir ocio… Además, las familias tienen un incremento medio de gastos entre 400/600€ mensuales (desplazamientos, comidas fuera de casa, farmacia, etc.), que podrá ser aliviado al acogerse a los derechos derivados del reconocimiento de discapacidad.

NIÑOS CON CÁNCER es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1990 y está compuesta por 19 asociaciones, todas fundadas y presididas por madres y padres voluntarios afectados por el cáncer infantil. Para perseguir sus objetivos, ofrece diversos servicios a las familias afectadas, con los que da apoyo a más de 15.000 personas: información y asesoramiento, apoyo psicológico y social, pisos de acogida para familias desplazadas, apoyo económico o apoyo educativo para facilitar la integración escolar.