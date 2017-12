La Fundación Atresmedia entrega el libro “This book is THE MILK” a 50 hospitales de toda España

CON CARAS DE ANTENA 3 Y LASEXTA

El colaborador de 'El Hormiguero 3.0' ha realizado visitas y talleres a los niños hospitalizados, ha leído cuentos en el canal FAN3 y ha concursado en programas benéficos para contribuir a la labor de humanización que realiza la Fundación en los hospitales de toda España. Por eso, Damián, sensibilizado con la situación de los niños y sus padres o familiares en el hospital, propuso a la Fundación repartir de manera gratuita a los hospitales su libro This book is the milk! para que los padres de los niños puedan pasar de una manera más entretenida las horas de espera en el hospital con sus hijos y, además, aprender inglés de una forma fácil y divertida.

Así, 50 hospitales han recibido este interesante libro escrito por Damián Mollá y el también televisivo Alberto Alonso, que ayudará a los padres a desconectar y aprender durante su estancia en el hospital.

Estos momentos de desconexión y diversión reducen, en cierta medida y según los expertos, las emociones negativas y se convierten en recuerdos positivos que después utilizan adultos y niños para superar estas situaciones que viven dentro del hospital. Este tipo de acciones se transforman además en un efecto positivo entre los padres o familiares que acompañan al niño en el hospital, ya que les genera una corriente de optimismo y gratitud que, en muchas ocasiones también se traduce en un cambio de actitud frente los tratamientos, ante el propio niño y ante el personal sanitario.

Desde 2007, el Programa de Asistencia Hospitalaria de la Fundación Atresmedia tiene como objetivo contribuir a la humanización de hospitales pediátricos y hacer más llevadera y entretenida la estancia de los más pequeños por medio de diferentes acciones y actividades, como la celebración del Día del Libro en los diferentes centros, concursos de dibujo, el reparto de calendarios elaborado con dibujos de los niños ingresados, talleres de radio y las visitas de personajes famosos (actores, presentadores, cantantes, deportistas….) que cumplen, por un lado, el objetivo de distraerles, hacerles sentirse protagonistas y además inculcarles hábitos saludables a través del enorme poder prescriptor que tienen sus ídolos de la televisión.

La Fundación Atresmedia colabora actualmente con 155 hospitales de toda España y contribuye a esta humanización cubriendo ciertas necesidades de las aulas hospitalarias, con proyectos concretos como ‘Poción de Héroes’ que ayuda a los niños oncológicos a entender el tratamiento de quimioterapia y puedan gestionarlo de manera positiva o informes sobre temas que influyen o preocupan a los agentes implicados en la hospitalización pediátrica, como el estudio del dolor en los niños hospitalizados realizado en 2012, la adaptación audiovisual de una guía del trasplante homatopoyético o el estudio sobre la imagen de los niños hospitalizados y/o enfermos en los medios de comunicación.