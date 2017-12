COMITÉ ORGANIZADOR | X JORNADAS DE HUMANIZACIÓN

Decíamos en aquel momento que queríamos promover y proteger los derechos de los niños hospitalizados y animábamos a los profesionales de los centros pediátricos a trabajar duro por conseguir que la experiencia hospitalaria tuviera una atención completa, física y emocionalmente. Nos comprometíamos a conseguir que se prestara atención a todas las necesidades de los niños y a buscar para ello el compromiso de las instituciones para asegurar esta “atención completa”.

Cada vez somos más, cada vez más centros se suman a esta corriente de humanización que ha venido para quedarse. Hoy, también en nuestro país, ya no se concibe un lugar donde se atiendan niños que no tenga colores en las paredes, voluntarios por los pasillos, salas de juego, música… ya no estamos tan lejos de aquellos hospitales que, lejos de nuestras fronteras, nos daban tanta envidia.

Pero hay que seguir, y cumplir una década es una buena ocasión para reflexionar sobre lo que falta. Hay que seguir trabajando más allá de tener dibujos en las paredes. Hay que entrar en temas de más calado, más difíciles: la presencia de padres, el control del dolor, la participación sincera de las familias, la eliminación de normas sin verdadero valor, la contratación de especialistas en atención emocional, etc. etc.

Se ha hecho mucho trabajo pero queda recorrido.

Nuestro reconocimiento a aquellos centros que se apuntaron a la aventura y siguieron una Jornada tras otra hasta cumplir esta década: Gregorio Marañon y La Paz de Madrid, La Fe de Valencia y tanto otros centros que nos han aportado sus experiencias. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que se esfuerzan día a día por atender a los niños como lo que son, niños. Nuestro ánimo a quienes lo tienen difícil. Nuestro apoyo a quien lo necesite.

Tenemos muchas ganas de veros a todos de nuevo en Barcelona.

Hasta pronto

El Comité Organizador de este año está formado por:

M. Josep Planas. Directora de Experiencia de Paciente

Marisa Serra. Responsable Atención al Cliente

Nuria Serrallonga. Child Life. Responsable Hospital AMIC

Anna Bosque. Coordinadora Espacio de Asociaciones