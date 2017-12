¡Grandes Profes! revalida su éxito

FUNDACIÓN ATRESMEDIA

Destacados conferenciantes, como Víctor Küppers y Nachi Picas, y relevantes profesionales del mundo de la docencia (César Bona); de la tecnología (Blanca Gómez) o la comunicación (Nuria Roca) compartieron con los profesores experiencias y claves que les puedan servir de inspiración y de ejemplo a seguir en su trabajo diario con los alumnos.

El consejero delegado de ATRESMEDIA, Silvio González; el director de Estrategia y Educación de Fundación Telefónica, Alejandro Díaz-Garreta; la directora de Comunicación de Santillana, Rosa Junquera, y la directora de la Fundación ATRESMEDIA, Carmen Bieger también estuvieron presentes en el acto.

El popular “hombre del tiempo”, el periodista Roberto Brasero, ejerció de maestro de ceremonias de este evento, celebrado en los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen, que también pudo seguirse en streaming en grandesprofes.org.

Silvio González señaló que el objetivo de ¡Grandes Profes! es “desde su origen, demostraros el respeto, la importancia que tenéis dentro de esta sociedad y en su desarrollo futuro y, en definitiva, que seáis conscientes de que vuestro trabajo merece el reconocimiento de todos y que esperamos que poco a poco se vaya consiguiendo”. Rosa Junquera, por su parte, destacó que resulta “fundamental reconocer su trabajo y darles mensajes muy positivos para que después puedan aplicarlos en sus día a día en las aulas”.

Por último, Alejandro Díaz-Garreta apuntó que “los profesores sois lo más importante. Sin vosotros no existe la educación. Y lo más importante: ni en Finlandia, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en ningún sitio, hay profesores tan extraordinarios como aquí, de primer nivel mundial y debéis estar orgullosos de ser parte de ese colectivo”.

Victor Küppers inauguró las ponencias de la edición 2016 de ¡Grandes Profes! y durante su comparecencia abordó el valor de fomentar las actitudes positivas. El conferenciante, formador y escritor aseguró que el trabajo de un profesor consiste en “inspirar, trasmitir, contagiar y motivar y eso tiene que ver con el estado de ánimo”. Asimismo destacó que los alumnos recuerdan a los profesores por “la actitud, por la manera de ser, porque es lo que contagiáis, lo que trasmitís”. Valoró la importancia del buen estado de ánimo porque “cuando uno se desanima pierde lo mejor que tiene: su manera de ser”. Explicó que “nunca vamos a cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud”.

El segundo ponente de la jornada fue César Bona. El profesor dio pautas para motivar a los profesores y defendió la formación permanente del profesorado. Bona empezó su intervención resaltando la figura de los docentes. El profesor, el único español finalista del Global Teacher Prize, declaró que “la actitud es para mí, incluso más importante que la vocación. Cada día que entramos en clase hemos de ser conscientes de que vamos a ser ejemplo para los niños y que tenemos una gran responsabilidad”. A la actitud añadió “el humor, algo tan importante en nuestra vida y que a veces cuesta encontrar”. “Si uno no disfruta en su trabajo es difícil que los niños disfruten y una de las claves para luchar contra el fracaso escolar es hacer que los niños y los adolescentes deseen ir a la escuela”. Y explicó cómo se puede disfrutar de esta labor: “Sintiendo que es un privilegio poder hacer este trabajo, siendo conscientes de todo lo que estamos aportando a la sociedad”. Durante su intervención, Bona definió las tres claves para la educación: “El verbo más importante para educar es escuchar; educar es comunicar y para garantizar el éxito de la educación debemos comprobar que nuestra antena está sintonizada con la de los niños y mirad todo con ojos de niño”.

Por último, subrayó que “el gran reto de la educación es hacernos mejores individual y colectivamente y las puertas de las escuelas deben estar abiertas no sólo para que entren los niños y las niñas sino que también para que sus ideas salgan y transformen el mundo”.

Después llegó el turno de Blanca Gómez, que acompañada de los profesores Santiago Moll y Pablo Daniel García Brull, organizó un debate a tres bandas sobre las tecnologías del futuro y de cómo la tecnología es un elemento motivador para alumnos y profesores. La directora de Captación de Talento de Microsoft para Europa Occidental aseguró que “todos los que nos dedicamos al trato con las personas y, en mi caso con los recursos humanos, sabemos muy bien que cada uno somos distintos de los demás y que habitualmente no funciona las mismas soluciones para cada uno”. Explicaron que cuando un centro educativo se plantea abrir sus puertas a la tecnología hay que “hacer un buen análisis y estrategia para conseguir ese cambio”. También destacó que es importante “la capacidad de aprender. Somos incapaces de imaginarnos cómo van a ser las profesiones dentro de diez años, lo único que necesitas es tener esa curiosidad innata y la habilidad y agilidad de aprender constantemente”.

Nuria Roca, la presentadora de ‘Lo mejor que puede pasar’, en Melodía FM salió al escenario para hablar del humor como herramienta para afrontar el día a día en las aulas. Y para ello explicó que “nuestro programa es una forma de hacer radio, pero en el fondo se trata de una actitud, de un espíritu y una forma de ver la vida”. “Hay que dejar siempre lo malo fuera del aula o del estudio”. “Los mensajes que recibimos en nuestro programa nos sirven en el fondo para que nos sintamos importantes. Para mucha gente somos importantes y nos dicen que qué bien tener sentido del humor, qué bien reírse a primera hora de la mañana...”. Se trasladó al terreno docente para decir: “Todos los profesores sois realmente importantes, tanto que me gustaría agradeceros la labor que hacéis día a día. Si nosotros con estos mensajes nos sentimos importantes, imaginaos vosotros lo importantes que sois para el material más sensible que existe, que son los niños”. “Nos planteamos tener una actitud optimista y ser positivos, sobre todo ante las dificultades porque el optimismo es una forma de afrontar la vida”, finalizó.

La última ponente de la jornada fue Nachi Picas. Ciega de nacimiento, habló del afán de superación y de la importancia de los docentes para poder cambiar la vida de los alumnos. La joven conferenciante y escritora destacó que “los buenos profesores son los que dejan una huella en nosotros, gracias a ellos sabemos cómo actuar frente a los problemas y las responsabilidades que tenemos”. “Muchas veces nos gusta una asignatura porque fue un buen profesor el que nos la impartió. Su labor es muy importante para cada alumno y me han alentado a convertirme en una buena estudiante”. Picas describió rasgos en común para los profesores a partir de los docentes que ha tenido: “El primero, es que todos los alumnos, no sólo los aventajados, tienen derecho a aprender”. También abogó por el coraje “para aceptar a los diferentes alumnos en sus aulas por mucho que no sepan cómo enseñarles. Ellos merecen una oportunidad y ustedes merecen una oportunidad de aprender de ellos”. Y manifestó que “los profesores no son los únicos que enseñan y muchas veces se puede aprender de los estudiantes”.

Como en 2015, el evento contó con la sección ‘Grandes Profes cuida a sus Profes’, que en esta edición se centró en la voz que, junto con la vista, es un instrumento esencial para los docentes.

Este año, además, los asistentes a ¡Grandes Profes! tuvieron la oportunidad de pasar un rato muy divertido con el “show” de tres miembros del equipo Big Van, un grupo de científicos de las más variadas disciplinas que utilizan el humor para acercar la ciencia a los estudiantes. El equipo preparó un monólogo sobre un investigador del CERN, el acelerador de partículas de Ginebra, donde hace tres años se descubrió el Bosón de Higgs. Después compartieron con los asistentes pautas para una comunicación efectiva.

La gran acogida de este encuentro, que superó un año más todas las previsiones, quedó reflejada en las redes sociales (Twitter y Facebook). El hashtag #GrandesProfes logró cerca de 9.000 menciones en Twitter. Cabe destacar que #GrandesProfes logró ser trending topic a nivel nacional. Las ponencias se pueden volver a ver en grandesprofes.org.

¡Grandes Profes! 2016 continúa con el espíritu de los dos primeros encuentros con docentes, organizados por la Fundación ATRESMEDIA, y que alcanzaron un gran éxito de convocatoria. Estrellas de la comunicación, como Matías Prats, Carlos Sobera y Jandro, así como otros profesionales de reconocido prestigio, como José Antonio Marina, Elsa Punset, Javier Urra o Mario Alonso Puig son algunos de los ponentes que han participado en estas jornadas, que son también una destacada cita para la comunidad docente y un espacio para compartir buenas experiencias educativas.