¡Grandes Profes! 2018 revalida su éxito con récord de participación

CON SANTILLANA Y SAMSUNG

¡Grandes Profes! 2018 revalida su éxito con sobresaliente. Más de 1.700 docentes procedentes de toda España se han dado cita esta mañana en un encuentro único convocado por la Fundación Atresmedia, junto con Santillana y Samsung. La curiosidad ha inspirado la 5ª edición de este consolidado evento anual que busca rendir homenaje a los profesores. Este año el evento ha contado también con la colaboración de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

Destacados profesionales del ámbito académico, cinematográfico, artístico y de la comunicación pusieron todo su conocimiento al servicio de los docentes con el objetivo de motivarles en su día a día, así como reconocer su labor en las aulas. Así, el catedrático y doctor en Medicina y Neurociencia, Francisco Mora; el dibujante, editor y escritor, Manuel Bartual; la directora y presentadora de Antena 3 Noticias 1, Sandra Golpe; el guionista y director de cine, Javier Fesser; el rapero Arkano; el estudiante de 5º de Primaria y programador Antonio García; el youtuber Stoneismyname y la compañía de teatro Tricicle, compartieron con los asistentes sus experiencias.

Como en años anteriores, dieron claves que puedan servir a los profesores de ejemplo en el desempeño de su trabajo con los alumnos, en un momento de enorme cambio en el ámbito educativo, y en el que la curiosidad es un rasgo imprescindible del aprendizaje, que debe despertarse y potenciarse cada día.

Frank Blanco, presentador de 'Zapeando' (laSexta) y de 'Vamos tarde' (Europa FM), ejerció como maestro de ceremonias y dio la bienvenida a todos los asistentes al evento, celebrado en los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid. Como en ediciones anteriores también puso seguirse en streaming en grandesprofes.org. El hashtag #GrandesProfes volvió a convertirse en uno de los temas más relevantes en Twitter: fue trending topic nacional durante toda la mañana que duró el evento situándose en las primeras posiciones de la lista. El evento dedicado a los profesores ha consolidado así su poder de convocatoria en redes sociales

El consejero delegado de Atresmedia, Silvio González; la directora de Comunicación de Santillana, Rosa Junquera; el director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung, Francisco Hortigüela y la directora de la Fundación Atresmedia, Carmen Bieger también asistieron a este encuentro de homenaje a los profesores.

Francisco Mora inauguró ¡Grandes Profes! 2018 con la ponencia ‘Neurociencia y emoción’. En su intervención abordó la importancia del equilibrio entre el pensamiento crítico y creativo: “Estamos entrando en una nueva cultura que tiene como engranaje la convergencia entre ciencias y humanidades”. El catedrático y escritor explicó que “el ser humano es lo que la educación hace de él”. En este sentido, señaló la importancia de la labor docente porque “la transcendencia que tiene para la sociedad es tremenda”. “El maestro debe ser la joya de la corona”, continuó Mora quien también destacó la importancia del conocimiento y la pasión en la enseñanza: “Un buen profesor debe ser aquel que ama lo que enseña, que sea capaz de abrir los ojos de los que aprenden”. Para el catedrático, “la emoción es la energía que mueve el mundo y, sin ella, no existe el engranaje para el aprendizaje”. Por último, el ponente habló de la curiosidad: “Es un chispazo emocional, es otear el horizonte. Todo sirve y no se puede ser científico sin curiosidad”.

La segunda invitada de la jornada fue Sandra Golpe que se centró en el arte de hacer preguntas. Para la periodista, “es muy importante empatizar y conocer a nuestros interlocutores” y señaló que “para despertar la curiosidad hay que hacerse preguntas constantemente”. Asimismo tuvo unas palabras de recuerdo hacia la profesora que la motivó a dedicarse al Periodismo: “Yo no era capaz ni de levantar la mano en clase y mi profesora me inspiró”. La presentadora de Antena 3 Noticias finalizó su discurso agradeciendo a los asistentes su labor: “Nosotros informamos pero vosotros sois los que formáis generaciones. Gracias”.

A continuación, Manuel Bartual en su charla titulada ‘Cómo contar historias’ compartió las claves para despertar la curiosidad en el entorno digital: “Para enganchar con una historia hay que utilizar los medios apropiados”. El dibujante, editor y escritor recordó la acción de storytelling que llevó a cabo en Twitter el pasado verano, cuyo éxito atribuyó a la capacidad de sorprender al espectador: “Cuando yo conté mi historia, yo tenía el mando. Es importante generar enganche e Internet es una herramienta fabulosa para despertar la curiosidad”. Bartual concluyó con una mirada al futuro: “Mucha de la gente que formáis acabará contando historias que despierten curiosidad”.

Después llegó el turno de la mesa de debate moderada por María Acaso, profesora, escritora e investigadora especializada en educación artística y ‘art thinking’. En ella, los invitados Mar Romera, maestra experta en inteligencia emocional, infancia y escuela activa; Javier Bahón, pedagogo, coach y especialista en inteligencias múltiples e innovación y Mercedes Ruiz, maestra e impulsora del proyecto de cine y educación ‘Cero en conducta’, explicaron técnicas para contagiar la curiosidad, como herramientas al servicio de la enseñanza.

Todos analizaron la necesidad de despertar el lado curioso y defendieron la importancia de las artes en el sistema educativo. También insistieron en que el docente debe “tener la varita mágica con todas las respuestas pero, a su vez, la capa de la invisibilidad para estar siempre sin ser visto”. Durante el debate destacaron que “las inteligencias son múltiples” y que “no solo hay que contagiar la curiosidad, sino no dejar que muera o quede latente”. Además coincidieron en que “sin emociones no hay personas” y que “en el colegio, los niños y niñas tienen que aprender a preguntar y no a contestar”. El debate terminó con un mensaje claro: “Debería estar prohibido que existieran docentes que no fuesen optimistas. Los grandes profes sueñan con un futuro mejor”.

El encuentro, como en anteriores ediciones, contó con la sección ‘Grandes Profes cuida a sus profes’ que corrió a cargo de Javier Sánchez, cofundador de Unobrain, empresa especializada en entrenamiento cerebral. Arrancó su ponencia con la cita de Albert Einstein: “No tengo ningún talento especial pero sí soy profundamente curioso”, para explicar qué ocurre en nuestro cerebro cuando se activa la curiosidad. “La curiosidad es un estado mental y afecta en el aprendizaje”, mantuvo Sánchez quien opinó que “aprender es fácil, lo difícil es ponerte en el estado mental para hacerlo”. Para el experto, “los alumnos son como un router: tienen mucha información y muy poco tiempo para analizarla y decidir qué hacer con ella”. El ponente habló de la híperestimulación a la que estamos todos expuestos. ¿Cómo despertar entonces la curiosidad? Javier Sánchez compartió algunos trucos para conseguirlo como identificar intereses, adaptarse a los conocimientos, introducir el problema con inteligencia, añadir un componente social, usar metáforas, minimizar el estrés o ponerle nota al cociente de la curiosidad. Sánchez concluyó que “cuanto mejor conozcamos nuestro cerebro, más capaces seremos de que nuestros alumnos aprendan”.

Antonio García, 10 años, alumno de 5ª de Primaria y experto programador sorprendió a los asistentes con su intervención ‘La ilusión, el motor de la curiosidad’. García, el ponente más joven que ha pasado por ‘Grandes Profes’ opinó que “a los niños nos dura mucho la ilusión pero los profesores tienen que conseguir que no se nos apague nunca” y emocionó al público con sus palabras: “Sois la clave de nuestro éxito. Tenéis que ser nuestros magos. Dejad que nos equivoquemos, motivadnos desde la ilusión y no desde la obligación. No nos hagáis mayores antes de tiempo”. El alumno finalizó su discurso animando a todos los profesores a hacer un juramento: el de contagiar la creatividad y la ilusión.

Por su parte, el guionista y director de cine Javier Fesser se adentró en el mundo de la imaginación y la creatividad desde el punto de vista cinematográfico. El autor de El milagro de P. Tinto y Camino declaró que “todas las historias provienen de la curiosidad porque es el motor fundamental del aprendizaje y del descubrimiento” y recalcó que “debería ser la base de la educación”. Para Fesser es crucial que “todo te plantee preguntas porque la búsqueda de la respuesta es apasionante”. Además, el director puso en valor la creatividad: “Es lo que hace que demos forma a la respuesta. En la creatividad es fundamental que el camino sea apasionante y no puedas adivinar el resultado final”.

Ya casi en la recta final, el rapero Arkano y el youtuber Stoneismyname invitaron a los asistentes a arriesgar y a reinventarse. Arkano que aseguró que “es importantísimo generar visión horizontal cuando quieres transmitir algo”, demostró además su enorme talento al improvisar un rap con diferentes palabras -ilusión, emoción, curiosidad, descubrirse…- elegidas por los profesores que acudieron a ¡Grandes Profes! 2018. Para Stoneismyname, “todos somos un pedacito de nuestros profesores y toda genialidad nace de la simpleza más absoluta: la curiosidad”. Ambos despidieron su discurso tirando una lanza a favor de la lucha contra el acoso escolar.

Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir, o lo que es lo mismo, Tricicle, se subieron al escenario para poner la nota final de humor a esta jornada para homenajear a los profesores. A partir de varios sketches, revelaron la importancia que ha tenido la curiosidad en su más de 30 años de trayectoria.

¡Grandes Profes! 2018 continúa con el espíritu de los cuatro anteriores encuentros con docentes. Estrellas de la comunicación, como Matías Prats, Carlos Sobera, Jandro y Roberto Brasero, así como otros profesionales de reconocido prestigio, como José Antonio Marina, Elsa Punset, César Bona, Mario Alonso Puig, Víctor Küppers, Ara Malikian, David Calle y Jorge Arévalo son algunos de los ponentes que han participado en estas jornadas de homenaje, que son también una destacada cita para la comunidad docente y un espacio para compartir buenas experiencias educativas.