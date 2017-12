¡Grandes frases de grandes profes!

EL 17 DE ENERO

Carmen Cañizares (Tutora en Primaria): "Hace más de 30 años que me dedico a la Educación en todos los ámbitos. Nací para educar (Por ello, no dejo de aprender)".



Juan Carlos Medina (Profesor de música): "Cada día llego al colegio con la sonrisa más grande que pueda tener y salgo con la sonrisa todavía más grande"



Leyre Alejandre (Profesora de español en Gambia): “Me apasiona mi trabajo, que llevo ejerciendo desde hace casi 13 años en 4 continentes”.



Luis Alfonso Salvatella (Tutor en Infantil): "Mi filosofía educativa se basa en aspectos de la educación emocional, la educación con sentido y, sobre todo, en ponerme en la piel de mis niños y niñas para crecer descubriendo e investigando con ellos".



Mila González (Maestra Educación Infantil): "Es vital para nosotros sentirnos arropados y reconocidos por la sociedad".



Rosalía Almansa (Tutora de Primaria): "Necesitamos motivaciones para seguir desempeñando día a día nuestra labor con la misma o mayor ilusión que cuando empezamos".



Sacramento Jímez (Profesora de inglés): "Siempre he sentido un profundo agradecimiento a muchos profesores desde Infantil hasta la Universidad que me ayudaron a aprender, a mejorar personal, académica y socialmente".