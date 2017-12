María Garaña Corces

PONENTE '¡GRANDES PROFES!'

Tiene una diplomatura en comercio internacional por la Universidad de California en Berkeley y un Master en Business Administration (MBA) por la Universidad de Harvard.



Antes de su incorporación a la filial española, Garaña ocupó la Dirección General de Microsoft para el Cono Sur de Latinoamérica. Previamente ocupó diversos puestos de responsabilidad en compañías como Zoom Media, Grupo Televisión Azteca, Merrill Lynch International, Andersen Consulting y Citibank.



María Garaña es miembro del Governing Board del European Institute of Innovation and Technology (EIT), del Consejo Social de la UNED, del Consejo Profesional de ESADE, y del Consejo de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección). Además, es vicepresidenta de la American Chamber of Commerce en nuestro país, forma parte de los Patronatos de la Fundación Junior Achievement y de la Fundación Seres en España y preside el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable (Foro Con-R) .