Elsa Punset: "Nuestros niños son digitales, emocionales y entrenables"

GRANDES PROFES

Con el título ¡Grandes Profes!, esta cita quiere ser también un homenaje a la figura del buen profesor, considerado como la pieza fundamental del proceso escolar. Elsa Punset ha sido la primera ponente del encuentro organizado por la Fundación Atresmedia. Punset ha dedicado su conferencia a enseñar cómo gestionar la inteligencia emocional dentro del aula.



"Si un maestro despertase en 2015 después de un sueño de 100 años, se sentiría como en casa. Sin embargo, un médico no sabría dónde se encuentra al despertarse en un quirófano de hoy en día", ha comenzado su ponencia.



Elsa Punset ha dado tres grandes pistas acerca de cómo son nuestros niños en las aulas de 2015:

1. Niños digitales: tienen acceso como nunca antes a la información, pueden aprender cosas desde cualquier medio. Para los nativos digitales, aprender ya no es un problema. Pero ¿qué haces con esa información? Ahí está el gran reto. Tienen que desarrollar pensamiento crítico, tienen que aprender a utilizar esa información y aplicarla a tener creatividad. Y a su vez, tienen un mayor impacto sus acciones, por lo que hay que enseñarles a utilizar esa información y conocimiento.



2. Niños emocionales: ahora sabemos que tenemos un cerebro emocional, las emociones son fundamentales, no podemos educar sin emociones. ¿Cómo entrenar a los niños emocionales? Tienen que aprender a poner nombres a las emociones que sienten, ayudar a los niños a desarrollar vocabulario emocional. Y el siguiente paso es ayudarles a gestionar estas emociones. No hay emociones buenas y malas, sino útiles o inútiles. Hay que aprender a vivir con emociones encontradas, diferentes y mezcladas. Aprender a crear climas positivos y seguros, a través de palabras y gestos.



3. Niños entrenables: si quieren conseguir sus metas, van a tener que salir de su zona de confort.