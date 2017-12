Ciclo Formativo de Grado Superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos

¡APÚNTATE!

Este curso está dirigido a: Jóvenes interesados en desarrollar su talento artístico en un entorno en constante crecimiento o personas con inquietudes creativas que desean adquirir habilidades técnicas.



Comienzo:

1er curso: 25 de Septiembre de 20172º curso: Septiembre de 2018



Fin:

1er curso: 30 de Junio de 20182º curso: Junio 2019



Lugar: Campus de UTAD:

C/ Playa de Liencres, 2 bis (entrada por calle Rozabella) Parque Europa Empresarial Edificio Madrid 28290 Las Rozas, Madrid



Duración: 2 cursos lectivos



Horario: De lunes a viernes de 9 a 15hs



Requisitos: Título de bachillerato o ciclo formativo de grado medio.



Director académico: Joaquín Cassinello: Director del Centro Privado de Formación Profesional Específica U-tad Especialista en la elaboración de contenidos formativos digitales. Editor de materiales formativos on line. Tutor de cursos on line.

Profesores::



- Gemma Martinez: Coordinación académica del ciclo formativo superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. - Diseñadora de contenidos digitales en U TAD

- Juan Raigada: Director creativo y diseñador en aheartfulogames



- Jaime Latorre: Ingeniero en Informática con más de cuatro años de experiencia como desarrollador de software. Especializado en Análisis, diseño e implementación de aplicaciones, Bases de Datos, Lenguajes de Marcas.



- Guillermo Tostón: Modelador 3D, texturizador, artista conceptual y director de arte



- Sergio Jiménez: Diseñador Gráfico

- Guillermo Tostón: Modeling Artist

- Fernando Herranz: Shading Artist

- Meritxell Bretos: Consultor de Selección

- Oscar Espeso: Programador Front-End senior

Salidas profesionales:



Animador 3D, Modelador 3D



Especialista en acabados 2D y 3D e iluminación virtual



Especialista en motion graphics



Compositor y editor audiovisual



Técnico de efectos especiales



Grafista digital.Programador de videojuegos



Diseñador web.