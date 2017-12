Curso Experto en Rigging & Character FX

¡APÚNTATE!

Este curso está dirigido a: Alumnos con formación generalista en 3D que quieran profundizar en el desarrollo de personajes 3D. Diseñadores, ilustradores, animadores, que quieran redigirirse.Licenciados o graduados en Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, o Ciclos Formativos de Grado Superior afines a las materias de este postgradoModeladores 3D que busquen ampliar sus conocimientos en los ámbitos de la simulación y el ‘rigging’



Comienzo: 16 Octubre de 2017



Fin: 30 Junio 2018



Horario:

Viernes de 16:30 a 21:30Sábados de 9:00 a 14:00



Lugar: Campus de UTAD:

C/ Playa de Liencres, 2 bis (entrada por calle Rozabella) Parque Europa Empresarial. Edificio Madrid , 28290, Las Rozas, Madrid



Requisitos para acceder a la formación: Estar en posesión de un Ciclo formativo de grado Superior o demostrar experiencia en animación y diseño de personajes

Dirección:



David Míguez: SetUp & Rigging Supervisor en Ilion Animation Studios. David ha trabajado en diferentes empresas de contenidos audiovisuales y new media, en el diseño y desarrollo de proyectos de animación 3D y realidad virtual, participando en la producción del primer largometraje de animación 3D europeo: El Bosque Animado. Desde el año 2007 trabaja en Ilion Animation Studios. Compagina su labor profesional con su plaza de Profesor Asociado en el Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad de A Coruña, además de impartir clases de “Narrativa Audiovisual” y “Lenguaje Cinematográfico” en diversos Másteres. Forma parte de la organización del Festival Internacional deAnimación y FX Mundos Digitales.

Abraham Meneu, Character Modeler. Dreamworks



Angel Pinilla, Head of Character Modeler Department. Ilion Animation



Jose García, Senior Facial Character Modeler. Ilion Animation



Carlos Contreras, Rigging Consultant at Cinesite



Silvia Montes, Groomer Lead. Ilion Animation



David Míguez, Head of Rigging Department. Ilion Animation



Hidetaka Yosumi, CG Supervisor. Ilion Animation



Juan Luis Sánchez, Character FX Supervisor. Ilion Animation



Juan Carlos Olmos, Senior Character Simulation TD at Blue Sky Studios



Jaime Bescansa, Cloth Lead. Ilion Animation



Rubén Ares. Supervisor. Ilion Animation



Plan de estudios:

• Modelado

• Rigging

• Character FX

• Prácticas Profesionales

Salidas profesionales:



Desarrollador de modelado y rigging y simulación de telas, pelo, dentro del equipo de rigging y Character FX en producciones tanto de animación como de efectos digitales para imagen real.