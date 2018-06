El corto ‘¿Lo ves?’ se estrena con motivo del Día Internacional del Albinismo

DE PATTY BONET

El cortometraje está dirigido por Patty Bonet, una alumna del Curso de Interpretación para Personas con Discapacidad del Proyecto PRO, la escuela audiovisual para personas con capacidades diferentes de la Fundación ATRESMEDIA.

'¿Lo ves?' se ha rodado con la técnica de cámara subjetiva, con el fin de que el espectador se ponga en la piel de una persona que convive día a día con una serie de limitaciones a las que hace frente con optimismo y, en ocasiones, hasta con humor. Ir de compras, quedar con un amigo en un restaurante o pasear por un parque puede resultar a veces una odisea.

La persona encargada de ser los ojos de Patty Bonet durante el rodaje ha sido Miguel Camino, director de fotografía y operador de cámara del proyecto. Gestiona, junto a Patty Bonet, Flare Producciones, encargada de producir este corto.

Este cortometraje cuenta con el respaldo de la Fundación Divina Pastora, la ONCE, la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo y CIBERER. Además, ha ganado numerosos premios como el Premio A LIKE for Documentary Section del Festival Internacional de Cine Documental CRONOGRAF y el Premio del Público en el XVII Festival Internacional de Cortometrajes Radio City, entre otros.