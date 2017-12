Los deportistas más 'superhumanos' de los Juegos Paralímpicos

VÍDEO

Por el vídeo desfilan deportistas que corren con una sola pierna, juegan al fútbol sin visión o al baloncesto en silla de ruedas…También aparecen personas que bailan claqué con prótesis o tocan la batería o el piano sin brazos…



El mensaje es que la capacidad de superación no tienes límites. Y bajo el lema 'Yes, I can!' (¡Sí, puedo!) dejan muy claro que no son superhéroes, sino ‘superhumanos’. Channel 4, una de las cadenas que retransmitirá la cita brasileña acaba de lanzar este increíble anuncio que ya se ha convertido en un fenómeno viral.



En Facebook, por ejemplo, acumula ya más de 4,4 millones de visualizaciones. Y en YouTube suma más de un millón de reproducciones en tres días. El video está subtitulado y doblado en lengua de signos.