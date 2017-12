Jornadas sobre ficción y discapacidad

ORGANIZADAS POR LA ONCE Y EL CERMI

Actores, directores, guionistas, productores y representantes de diferentes cadenas de televisión han participado esta mañana en la jornada 'La Ficción en TV. Series y discapacidad, una trama por desarrollar', organizada por la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El Grupo Atresmedia también ha intervenido en este acto.

ORGANIZADAS POR LA ONCE Y EL CERMI

Profesionales de todos los sectores del mundo audiovisual han debatido sobre el tratamiento de la discapacidad en la ficción, uno de los géneros con mayores índices de audiencia. La presencia de personajes con discapacidad en el desarrollo de tramas, los estereotipos y las oportunidades de trabajo para actores con discapacidad son algunos de los temas que se han analizado.



En España, un 10% de la población –alrededor de cuatro millones- presenta algún tipo de discapacidad, con lo cual este colectivo debe de estar representado en las series, según una de las conclusiones de la jornada, donde también se ha señalado que en publicidad sí hay “sensibilidad” a la hora de contratar a personas con discapacidad anunciando marcas o productos que no tienen nada que ver con sus limitaciones.

Contratar a actores con discapacidad para interpretar personajes con discapacidad, puesto que la capacidad interpretativa no tiene que ver con limitaciones físicas sino emocionales; hacer entender a las cadenas de televisión que la sociedad ya reclama la normalidad que ya existe en el mundo real y elaborar una guía para tratar a personas con capacidades diferentes para entenderlos mejor son otras de las conclusiones de la jornada.



Representantes de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, RTVE, ATES, Canal+, Productoras Asociadas de Televisión (PATE) y la Unión de Actores y Actrices han intercambiado opiniones junto a otros profesionales del medio, como las actrices Assumpta Serna y Eliana Sánchez; el director de cine Roberto Pérez Toledo y el guionista Felipe Mellizo.



Ignacio Manubens, adjunto a la Dirección de Ficción del Grupo Atresmedia, ha participado en una de las mesas redondas de la jornada junto a José Manuel Lorenzo, presidente de PATE y Fernando Navarrete, vicepresidente de la Academia de TV y miembro del Consejo de Administración de RTVE, entre otros profesionales.



También han asistido al acto Lary León, coordinadora de Proyectos y Contenidos de la Fundación Atresmedia y Gracia de Miguel, coordinadora del Proyecto PRO, el programa de formación y empleo para personas con discapacidad de la Fundación, cuyo principal objetivo es facilitar su inserción laboral en el ámbito audiovisual.



Esta primera jornada sobre el tratamiento de la discapacidad en las series de televisión forma parte de las actividades del Comité de apoyo a la imagen social de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, una iniciativa pionera en Europa impulsada por la Fundación ONCE y el CERMI para dar mayor visibilidad a las personas con discapacidad en los medios.



Tras las adhesiones de la Unión de Actores y Actrices, las Productoras Asociadas de Televisión (PATE) y el Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA), ya son más de una treintena las entidades que respaldan una iniciativa dirigida a producir un cambio positivo en la imagen de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, entre las que también se encuentra la Fundación Atresmedia. Con esta jornada, la Fundación ONCE y el CERMI buscan involucrar a los medios de comunicación y a los profesionales del sector en un mejor tratamiento de la imagen pública de las personas con discapacidad, como establece la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.