Nuevos ‘emojis’ para representar a personas con discapacidad

NORMALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Todos ellos cuentan con su versión masculina y femenina, y además, podrán utilizarse en distintos tonos de piel. La propuesta incluye un total de 43 ‘emojis’, previamente revisados por organizaciones de personas con discapacidad como American Council of the Blind, Cerebral Palsy Foundation y National Association of the Deaf.

En los últimos años se está ampliando la variedad de emoticonos que utilizamos cada día a través de servicios de mensajería o redes sociales. En ese ánimo de reflejar a todo tipo de personas o situaciones, Apple ha solicitado al Consorcio Unicode, entidad responsable de coordinar los iconos, que añada 13 nuevos ‘emojis’ a su base de datos para reflejar a personas con discapacidad.

El objetivo de estos nuevos iconos es promover una experiencia más inclusiva a los usuarios durante las comunicaciones digitales. Además, la compañía considera que esta acción servirá para mejorar la imagen social de esta comunidad.