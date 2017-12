Los alumnos de guion debutan con éxito en Microteatro

ALUMNOS DEL CURSO DE GUION

La puesta en escena de los cuatro textos se llevará a cabo los martes 28 de junio y 5, 12, y 19 de julio dentro del programa especial 'Microfusión', una apuesta por nuevos valores artísticos. Microteatro por dinero es una original propuesta escénica de Madrid que nació hace ya cinco años como una forma de ver teatro breve: varias obras de menos de 15 minutos que se representan simultáneamente y en sesión continua en salas de menos de 15 metros cuadrados para un máximo de 15 espectadores por pase.



Desde su origen, ha apostado por los autores locales y el talento emergente, convirtiéndose así en un semillero artístico donde nuevos autores tienen la oportunidad de exhibir sus textos ante un público atraído por la variedad y brevedad de las propuestas, así como por la cercanía de los actores.





El estreno de los cuatro textos fue el martes 28 de junio dentro del programa especial ‘Microfusión’, una apuesta por nuevos valores artísticos. La representaciones se sucederán los próximos martes l5, 12, y 19 de julio. Microteatro por dinero es una original propuesta escénica de Madrid que nació hace ya cinco años como una forma de ver teatro breve: varias obras de menos de 15 minutos que se representan simultáneamente y en sesión continua en salas de menos de 15 metros cuadrados para un máximo de 15 espectadores por pase.



La Fundación Atresmedia y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han impulsado el curso 'Especialista universitario en creación de guiones audiovisuales', enmarcado dentro del Proyecto PRO, el programa de formación y empleo para personas con discapacidad de la Fundación.



Su principal objetivo es favorecer y facilitar su inserción laboral en el ámbito audiovisual. Durante 2015-2016, los alumnos aprenderán todas las herramientas necesarias para escribir guiones de diferentes producciones audiovisuales (series, telefilmes, películas, spots), así como conocer su estructura, construir personajes y elaborar tramas y diálogos.



Precisamente, uno de los trabajos prácticos del curso de guion ha sido escribir textos breves para Microteatro por dinero, que han sido supervisados por Luis Sánchez Polack, uno de los profesores. Sin duda, se trata de una excelente oportunidad artística para los cuatro alumnos.



CUATRO OBRAS, A ESCENA



'EL AMOR ES UN DESEQUILIBRIO CÓSMICO'

Texto de Simón Lorenzo OrtizDirige Darío FríasCon Verónica Bagdasarian y Beto MendozaCarlos y Claudia viven en perfecta armonía hasta un resbalón en la ducha. Entonces, irrumpe Freud. Una comedia que se ha olvidado de ser romántica. Comedia freudiana+13

'AMOR POR LA DOCENCIA'

Texto de Anna MarchessiDirige por Miguel Ángel CárcanoCon Juan Martos García y Luna McGillSonia ha suspendido Matemáticas. La razón, está enamorada de su profesor. Cuando se lo confiese a su padre, descubrirá que su problema es bastante más común de lo que pensaba.Comedia+13





'GOSSIP MEDIA'

Texto de Mónica Rojas MurciaDirige por Miquel MarsCon Mariana Mulet y Marçal BayonaLa redes sociales las carga el diablo. Ante el paredón del juicio público cibernético, no se respeta ni lo más íntimo. Sálvese quien pueda. Comedia cibernética+13



‘TROPIEZOS DEL DESTINO’

Texto de José VelázquezDirige Silvia De PéInterpretado por José Burgos y Ricardo RegueraJulián espera en su coche a Ramiro que han quedado por Bla, Bla Car para viajar. Al parecer no se conocen pero a medida que van conversando.Comedia on the roadTodos los públicos.