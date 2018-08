La Fundación Antena3 firma un Convenio de Colaboración con KEEPUNTO en la segunda edición del concurso TE TOCA!

FUNDACIÓN ANTENA 3

TE TOCA! 2013



En esta nueva edición de TE TOCA! dirigido a jóvenes de 12 a 17 años, la pregunta que se les plantea y de la que esperamos recibir sus propuestas es:



¿Cómo mejorar el ambiente escolar?



La ideas que pueden ser individuales o en grupos de un máximo de tres personas, pueden estar relacionadas con la Integración de otros colectivos (discapacidad, extranjeros, etc), Familia y escuela (implicación en la educación académica), Respeto (tanto hacia personas, como hacia los espacios y los materiales), Conflictividad (agresividad y acoso físico y psicológico), Compromiso (iniciativas solidarias) y Relación con el profesor (metodologías más cercanas, etc.). Existen dos categorías en las que pueden presentarse las propuestas:

- Propuesta de acción personal: ¿Qué harías tú para mejorar el ambiente escolar? A través de un formulario on-line, los jóvenes presentarán iniciativas que ellos mismos puedan poner en marcha en caso de resultar ganadores.



- Petición para el mundo adulto: ¿Qué deberían hacer administraciones, empresas, centros educativos… para mejorar el ambiente escolar? Los jóvenes podrán presentar sus peticiones en formato vídeo.



Keepunto, una plataforma educativa que fomenta la cultura del esfuerzo, se une a este proyecto de la Fundación Antena 3 para recompensar las buenas ideas y las iniciativas ganadoras de los jóvenes participantes.

Durante todo el proceso en el que el concurso esté activo tanto desde tetoca.es como desde Keepunto.com, se irán anunciando las novedades y se darán a conocer los ganadores en cada categoría que podrán conseguir, tras todo el proceso de selección, los siguientes premios:



PREMIOS PARA LA CATEGORÍA DE PETICIÓN AL MUNDO ADULTO



- Premio en especie: Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 7.0 y Galaxy Player de SAMSUNG

- Asistir a un rodaje de una serie o programa en Antena 3.

- Premio de reconocimiento: Presentación del vídeo en un acto formal a una Autoridad de prestigio. En 2012, por ejemplo, las peticiones se presentaron ante el Ministro de Agricultura y Medio Ambiente y la Princesa Doña Letizia.

- Premio adicional aportado por Keepunto: 50.000 kees que podrán canjear por fantásticos regalos en keepunto.com.



PREMIOS PARA LA CATEGORÍA DE PROPUESTA PERSONAL



- Premio en especie: Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 7.0 y Galaxy Player de SAMSUNG

- Premio de reconocimiento: capital semilla (500 euros) y asesoramiento de expertos para poner en marcha el proyecto.

- Premio adicional aportado por Keepunto: 50.000 kees que podrán canjear por fantásticos regalos en keepunto.com.



Además desde Keepunto se recompensará con 5.000 kees a cada uno de los 10 finalistas en cada categoría y a todos los participantes de Te Toca! con 200 Kees si se registran utilizando el código promocional “Te Toca”. Estas recompensas las podrán ahorrar, acumular o canjear por productos de su catálogo de recompensas.



2013 EL AÑO DE LA EDUCACIÓN



La Fundación Antena 3 centra su actuación en el colectivo de infancia y primera juventud, porque considera que ellos son el futuro. Cada año promueve la sensibilización y movilización a la acción en torno a una temática, y en 2013 dedicará todos sus esfuerzos a la Educación. Una labor que nos concierne a todos y en la que desde la Fundación se plantea conseguir implicar mediante cada uno de sus proyectos, a toda la sociedad civil.



FUNDACIÓN ANTENA3



La Fundación Antena 3 fue constituida el 25 de Noviembre de 2005. Es una entidad privada, de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que canaliza la acción social del Grupo Antena 3 y centra sus actividades en la infancia y primera juventud.

La Fundación desarrolla varios proyectos, además de su Programa de Asistencia Hospitalaria, entre las que también se encuentran campañas de concienciación y movilización sobre los Derechos de la Infancia, la integración de la Discapacidad y proyectos de participación y escucha como TE TOCA! y TE TOCA! JUNIOR, donde los más jóvenes expresan sus preocupaciones y sus ideas de cómo mejorar la sociedad. Las acciones de la Fundación tienen un carácter eminentemente activo, ya que no solo se limita a concienciar a través de los medios de comunicación, sino que participa de manera activa en las actividades que promueve y moviliza a la sociedad, tratando de buscar soluciones.



KEEPUNTO



Keepunto nace en Diciembre de 2012. Se trata de la primera plataforma educativa online avalada por el Ministerio de Industria mediante el Plan Avanza 2 en el apartado de Innovación y Tecnología. Su objetivo principal: fomentar la cultura del esfuerzo y la educación financiera entre los jóvenes. Para ello plantea diferentes retos intelectuales, de habilidades, individuales o en grupo. De esta manera consiguen la moneda virtual Kee (Key Electronic Effort) que pueden canjear en un amplio catálogo de recompensas. Así mismo, los jóvenes aprenden a manejar los conceptos básicos de una cuenta corriente: ingresos, gastos, movimientos…Toda una herramienta extra-escolar para ayudar a nuestros jóvenes.



