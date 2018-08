La Fundación Atresmedia lidera, por tercer año consecutivo, el ranking de transparencia de fundaciones empresariales

INFORME CONSTRUIR CONFIANZA 2013

De acuerdo con este informe, la Fundación ATRESMEDIA encabeza el ranking general, junto a la Fundación Gas Natural Fenosa, así como el primer puesto en el sector de medios de comunicación. Por su parte, las fundaciones Barceló y Rafael del Pino son las más transparentes del grupo de fundaciones familiares de España.

Signos de transparencia

El estudio tiene en cuenta aspectos como la publicación en la web de la descripción de programas y actividades; datos sobre directivos, personal y patronato; el gobierno de la fundación; la información económica y la medición de resultados; la información de contacto, la misión, etc.

En el análisis por los sectores a los que pertenecen las fundaciones corporativas se desprende que son el de Seguros y Energía los que cuentan con más fundaciones transparentes, mientras que el sector de Agroalimentario, Automoción, Construcción, Infraestructuras, Distribución y Minería son los que suman más fundaciones catalogadas como Translúcidas y Opacas (es decir, que cumplen menos de doce y ocho de dieciocho indicadores de transparencia, respectivamente).

La mayor parte de las fundaciones analizadas (85% empresariales y 94% familiares) hacen uso de la web para comunicar sus programas y actividades, en qué consisten (el 88% de las fundaciones empresariales, y el 96% de las familiares) y cuáles son sus beneficiarios (82% empresariales y 92%, familiares). Además, publican sus datos de contacto: 82% de cumplimiento en el caso de las fundaciones empresariales y el 90% en el de las familiares.

Respecto a los órganos de gobierno, son cada vez más las fundaciones que publican el nombre y apellidos del director (76% en las empresariales y 60% en las familiares) y de otros ejecutivos (50% empresariales y 44% familiares). Es en la información referente al patronato donde se registra un mayor aumento respecto a la pasada edición.

En lo que se refiere a la publicación del perfil de los patronos, las fundaciones empresariales alcanzan el 48% mientras que las familiares –que registran un aumento de 16 puntos porcentuales desde el pasado año-, llegan al 20% en 2013.

Puntos a mejorar

Una de las áreas con menor porcentaje de cumplimiento es la que evalúa la Información Económica publicada en las webs de las fundaciones analizadas. Entre las empresariales, tan solo un 26% publica todos los contenidos relativos al área económica (estados financieros, memoria de las cuentas anuales e informe de auditoría). Del mismo modo se comportan las fundaciones familiares: solo el 23% rinde cuentas a sus grupos de interés.

En este sentido, destacan negativamente las fundaciones empresariales que cotizan en el IBEX y, de manera particular, las fundaciones vinculadas a las grandes instituciones financieras que siguen sin hacer pública su información económica: Fundación BBVA, Fundación Santander, Fundación La Caixa y Fundación del Banco Popular.

Otra de las áreas más relevantes de esta edición 2013 del informe es la que corresponde a la evaluación de Resultados. Examinada por primera vez este año, registra unos datos deficientes, siendo, junto con la información económica, la gran asignatura pendiente del sector fundacional. El cumplimiento global de esta área es de un 22% en el caso de las fundaciones empresariales y del 5% en el de las familiares.

Pero no ha sido el indicador de Resultados la única novedad del análisis. Los autores del informe Javier Martín Cavanna y Francisco Rodríguez Díaz han reformulado los requisitos que hacen válida la Misión, con el objetivo de impulsar mediante este informe no solo la transparencia de las fundaciones, si no también su buen gobierno.

Así, el análisis determina que solo el 28% de las fundaciones empresariales y el 12% de las familiares se guía por una misión correctamente formulada, lo que deja entrever “una grave carencia de foco estratégico. La mayoría de las fundaciones sigue confundiendo la misión con la descripción de fines u objetivos”, afirman los autores.

Finalmente, el bajo porcentaje de fundaciones (18% de las fundaciones empresariales y 4% de familiares) que cuentan con un código que recoja las prácticas de buen gobierno aplicables al patronato, pone de manifiesto la necesidad de continuar con la labor de estos informes que publica anualmente la Fundación Compromiso y Transparencia..