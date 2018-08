PATRONATO

Nacido en Settimo Torinese, provincia de Turín, en 1946, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Bocconi de Milán en 1969. En el mismo año comienza su andadura profesional cuando se incorpora a De Agostini Geographical Intitute.

Presidente desde 1997 de De Agostini SpA, la matriz del Grupo De Agostini, uno de los mayores grupos de empresas familiares de Italia. Como Consejero Delegado del Grupo Editorial durante los años 80 y 90 fue el motor del excepcional crecimiento de la compañía en Italia y, especialmente, en el extranjero. Desde el año 2000, como parte de una estrategia de diversificación, encabeza la expansión del Grupo en loterías, juegos y en el sector servicios con Lottomatica-Getch; en los medios de comunicación con el Grupo Atresmedia, en España (junto al Grupo Planeta) y Mikado Film y Magnolia en Italia; en el sector asegurador con Toro, posteriormente adquirida por el grupo Generali; y en el sector financiero con DeA Capital.

Desde octubre de 2006 ocupa la Presidencia del Consejo de Administración de B & D Holding de Marco Drago and C. S.a.p.A. Tambien es Vicepresidente de Grupo Planeta de Agostini y Consejero de Lottomatica–GTech, DeA Capital, De Agostini Editore, Editions Atlas (France) and S. Faustin (Techint Group).