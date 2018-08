Roberto Brasero: "Para conseguir una comunicación eficaz hay que entretener, emocionar e informar"

GRANDES PROFES

Con el título ¡Grandes Profes!, esta cita quiere ser también un homenaje a la figura del buen profesor, considerado como la pieza fundamental del proceso escolar. Roberto Brasero, el "hombre del tiempo" de Antena 3, ha dedicado su ponencia a las técnicas y herramientas para una comunicación eficaz.



"No quiero que mis hijos sean los mejores, pero sí que contribuyan a una sociedad mejor y vuestra labor es fundamental", así ha comenzado Brasero su ponencia sobre técnicas de comunicación. Las claves de una comunicación eficaz, para Roberto Brasero, se resumen en EEI:

Entretener: apasionar a la hora de enseñar

Emocionar: conseguir reacción

Informar: transmitir una información



"La comuniación no verbal es fundamental, pero sin distraer del objetivo, que es enseñar y comunicar de manera clara la lección. La concentración es otro aspecto básico para no desviarse de lo que se va a decir", ha comentado Brasero durante su intervención.