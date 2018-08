Una app ayuda a encontrar aparcamiento a personas con movilidad reducida

PROYECTO PRO

Los usuarios pueden introducir los aparcamientos reservados que no se encuentren en la aplicación, pueden borrar algunos que ya no estén en uso o hayan sido modificados y podrán solicitar un aparcamiento nuevo a las Delegaciones de Movilidad de los Ayuntamientos, así como denunciar una ocupación indebida por conductores no acreditados como PMR (personas de movilidad reducida).

Esta app es un Proyecto Final de Máster de Ingeniería Superior de Informática de la Universidad de Sevilla y que antes de su lanzamiento ya obtuvo una gran aceptación de distintas organizaciones y colectivos de personas con movilidad reducida de toda España.

La aplicación se puede descargar a través de Google Play o Play Store (Banco de descargas de aplicaciones para Android) para que cualquier ciudadano pueda obtener la aplicación, por supuesto de forma gratuita.