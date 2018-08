Un cuento de Navidad protagonizado por enfermos neurológicos

Dirigido por una alumna del Proyecto PRO

Este trabajo supone una llamada de esperanza y se ha realizado con un doble objetivo. Por una parte, felicitar la Navidad y por otra, sensibilizar sobre las enfermedades neurodegenerativas.

‘Cuento de Navidad’ narra una historia contada por personas afectadas que escriben su especial carta a los Reyes Magos y relatan su día a día con la enfermedad.

Sainz de Baranda, que trabaja en este centro de La Roda (Albacete) como técnico audiovisual, ha contado como protagonistas del vídeo con algunas de las personas que asisten a esta asociación.

Esta entidad orienta, atiende, forma e informa a personas dependientes en general y afectadas por la enfermedad de Parkinson, en particular, a sus familiares y/o cuidadores y profesionales. “Queremos concienciar sobre los problemas con los que se encuentran las personas cuando le diagnostican una enfermedad neuronal y no saben cómo actuar y creen que no hay salida. Esta producción es una buena prueba de que siempre hay luz después del túnel”, asegura Sainz de Baranda.