La discapacidad, a debate

Proyecto PRO

La publicación, que recoge las conclusiones de los debates llevados a cabo por más de 400 personas con discapacidad del Consejo Social y de Participación del Institut Guttmann y otros organismos de ámbito estatal, así como expertos y líderes de opinión, plantea un discurso innovador en torno a la discapacidad. Así, el libro pretende impulsar un relato centrado en el empoderamiento de las personas, la renovación de las asociaciones y su papel en la sociedad actual y una nueva y necesaria complicidad con las administraciones, a la vez que una mayor presencia de las personas con discapacidad en la sociedad.



A la presentación de sus principales conclusiones han asistido, además de Lary León, Josep M. Solé, presidente del Consejo Social y de Participación del Institut Guttmann y Josep M. Ramírez, director del Institut Guttmann. La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa ha cerrado el acto. Durante su intervención, Lary León ha afirmado que “todos tenemos capacidades y discapacidades”.



“Hay que potenciar las capacidades que tenemos todos y no quedarnos en el bucle de lo que nos falta y limita; todos somos responsables de esa sensibilización y de nuestra propia historia”, ha apuntado. Para León quedan todavía “muchísimas cosas por hacer, hay temas pendientes como las ayudas a la dependencia, la sensibilización y la normalización, pero también hemos avanzado muchísimo”.



“Antes la familia tendía a sobreproteger a los hijos, estamos logrando quitar esas cadenas que no nos ayudaban y que nos dejaban en un rincón", ha explicado y ha añadido que “hay que borrar estereotipos” y “seguir trabajando, compartir, normalizar y enamorar a la gente con la idea de que todos somos iguales y diferentes”.



Por su parte, Solé ha destacado “la riqueza de entidades y personas que defienden los derechos de los discapacitados” y “las tecnologías, que ayudan a potenciar las capacidades y minimizar los efectos”. Por último, la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha afirmado que “solo sumando esfuerzos, trabajando en red e integrando sinergias conseguiremos que las capacidades colectivas nos hagan ampliar los conocimientos y hacer un país en beneficio de todos los ciudadanos”.



Algunas de las conclusiones más significativas recogidas en la publicación han sido:



• Se debe ir configurando un relato en positivo sobre la discapacidad, basado en una realidad que afecta directa o indirectamente a todas las personas y en todas las edades, que ayude a la sensibilización, el conocimiento, el reconocimiento social y a tener una mayor presencia en la agenda social y política.



• La autonomía personal es un derecho de todas las personas, pero se hace más relevante en las personas con discapacidad, ya que las barreras, de todo tipo, y las limitaciones a la participación social pueden hacer que este derecho no se pueda ejercer plenamente.



• El empoderamiento social de las personas con discapacidad, es fundamental para decidir el tipo de vida que se quiere realizar y alcanzar los riesgos que se derivan de optar por una vida independiente.



• Las prestaciones y apoyos de los sistemas sociales públicos, deben adaptarse a las características y necesidades de las personas con discapacidad, flexibilizando, agilizando y personalizándolos.



• Las asociaciones deben hacer efectiva su legitimidad para construir el nuevo relato sobre la discapacidad y realizar una permanente pedagogía social, promoverán la colaboración con el resto de entidades de la sociedad civil, dar un nuevo sentido a sus objetivos, velar por el relevo generacional y su independencia financiera, especialmente de los presupuestos públicos.



• Las asociaciones deben actuar como lobby, impulsando los cambios legislativos, co-participante en diseño y evaluación de políticas sociales y defendiendo la efectiva equiparación de oportunidades.



• Las asociaciones deben pensar de forma global, pero actuar de forma local, en su territorio, creando alianzas colaborativas, aprendiendo de otros sectores y teniendo una mayor presencia social.



• Se debe promover la formación y el conocimiento sobre la discapacidad en todo el currículum escolar obligatorio, así como en las enseñanzas secundarias y universitarias y en los profesionales. Es el conocimiento, desde la experiencia, lo que rompe las barreras que provocan el desconocimiento, el miedo y el prejuicio.



• Se debe promover la idea de la responsabilidad individual. Los soportes y la eliminación de restricciones o barreras son del todo necesarios, indispensables, pero no suficientes. Hay también promover la idea de que el bienestar de las personas con discapacidad depende también de ellas mismas.