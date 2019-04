“Me llamo Gennet”, un ejemplo real de superación

ESTRENO BENÉFICO EL 4 DE ABRIL

Gennet Corcuera tiene 37 años. Es etíope. No ve, no oye y no tiene olfato. Con tan sólo 3 años, tras quedarse sordociega debido a una infección, es abandonada en un orfanato. Era 1984, y Etiopía, un lugar azotado por el hambre y la miseria. Podía haber sido el final, pero el destino salvó a Gennet.