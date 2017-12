Angy, Roko y Manel Fuentes, en la gran noche del 10ª Aniversario de la Fundación Atresmedia

FUNDACIÓN ATRESMEDIA

La Fundación Atresmedia cumple 10 años de compromiso con la infancia. Y ha querido celebrar su aniversario con una gran noche festiva, con Manel Fuentes como maestro de ceremonias y dos de las mejores voces que han pasado por ‘Tu cara me suena’, el popular programa de entretenimiento de Antena 3. Así, Angy, ganadora de la primera edición y Roko, triunfadora de la segunda temporada, se han subido al escenario del Hard Rock Café, de Madrid para cantar varios de los temas que las encumbraron a lo más alto de la clasificación, Girls just want to have fun, de Cindy Lauper o ‘Juntos’ de Paloma San Basilio.