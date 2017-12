María Garaña: "Las tecnologías no restan, simplemente suman y abren nuevas puertas en el sistema educativo"

GRANDES PROFES

Con el título ¡Grandes Profes!, esta cita quiere ser también un homenaje a la figura del buen profesor, considerado como la pieza fundamental del proceso escolar. María Garaña, directora de Microsoft España, ha dedicado su conferencia a la metodología para la tecnología en su aplicación a la enseñanza.



"Si un profesor no está convencido del impacto de la tecnología en sus aulas, el proyecto no saldrá adelante", ha declarado Garaña. "Las tecnologías no restan, no eliminan nada del proceso educativo, simplemente suman y abren nuevas puertas". Pare ello, es fundamental tener en cuenta estos cuatro puntos, según ha comentado Garaña:

1. Acceso y conectividad: mejora de infraestructuras en los colegios.

2. Contenidos: no se trata de volcar un libro de texto a digital, tiene que ser interactivo.

3. Currículo: esta enseñanza tecnológica mejora el CV de los alumnos y para su uso adecuado, es necesario una actualización del profesorado.

4. Consumerización: la tecnología de la casa está empezando a ser mejor que la de la

empresa.



¿Qué tecnologías tiene aplicación en la educación? Estas son los puntos a analizar, segñun María Garaña:

1. Dispositivos: ordenadores y tabletas

2. Redes sociales: bien aprovechadas, el trabajo en red es fundamental para el trabajo docente, porque enseña cómo trabajar en grupo

3. La Nube (Cloud Computing): la tecnología se consume como un servicio, es más sencillo y no es necesario la compra de material

4. Pantalla ubicuas: todo aquello que tenga más de 5 mm puede llevar un chip que conecte

5. Interfases naturales de usuarios: la relación del usuario con la tecnología no necesita de mandos, ya es un uso natural



¿Dónde se encuentra la tecnología con la pedagogía?

1. Entrega de contenidos: los contenidos los define el profesor o autoridades, pero no es lo mismo que un niño aprenda con un libro que con un dispositivo, donde todo es

interactivo.

2. Teconología para la gestión educativa: una plataforma educativa tiene que juntar dos mundos, donde un profesor tenga la información de sus estudiantes (notas, programas, visitas de padres), pero además es muy importante que debe estar unida a la vida del colegio (gestión administrativa del centro).

3. Comunicación y colaboración: tecno para que se comuniquen padres, profes y alumnos.



Temas a analizar antes del desarrollo de los proyectos tecnológicos enfocados a la educación:

1. Dispopsitivos

2. Conectividad

3. Privacidad

4. contenidos

5. Nube

6. Soporte