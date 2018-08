'Un Maestro, Una Vida' refuerza la educación de cientos de niños de la selva amazónica peruana

DERECHOS DE LA INFANCIA

Esta acción, igual que en 2013, se ha centrado en el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño que reconoce el derecho de los menores a la educación “en condiciones de igualdad de oportunidades (…)

Con los fondos recaudados se podrá desarrollar un proyecto para reforzar la educación de más de 500 niños y niñas de la provincia de Atalaya, en la selva amazónica de Perú. Además se fortalecerán las capacidades de 20 docentes de 13 escuelas de cinco comunidades nativas, así como dotarlas de material educativo en castellano y en sus lenguas maternas, producido por los propios docentes e involucrando a los padres de los niños beneficiados de 'Un Maestro, Una Vida'. Asimismo, se abordará la mejora de infraestructuras y mobiliario de sus escuelas.

Roberto Brasero, el popular “hombre del tiempo” de Antena 3, fue en 2014 el embajador solidario de la tradicional campaña que propone la Fundación Atresmedia para sensibilizar a los ciudadanos y obtener fondos a favor de un proyecto relacionado con los derechos fundamentales de los niños.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PARA TODOS

En el caso específico de la provincia de Atalaya, donde se llevará a cabo la iniciativa 'Un Maestro, Una Vida', el 23% de los niños en edad escolar no accede a la educación básica y el 13% abandona la escuela antes de finalizar la educación primaria, aumentando estos porcentajes hasta el 50% en secundaria. Gran parte de ese absentismo y abandono escolar se debe a que el 85% de los niños no comprenden lo que leen y los docentes no hablan la misma lengua que sus alumnos.

Los principales problemas educativos de las cinco comunidades beneficiarias (Garza Cocha, Impaninkiari, Sapani, Diamante Azul y Misión Unini) tienen su origen en la baja formación de los docentes, en el desconocimiento de las lenguas, culturas y tradiciones indígenas y en las deficiencias que soportan las escuelas, así como en la falta de material escolar adaptado a las necesidades de los alumnos.

La Fundación Atresmedia fue constituida en 2005. Es una entidad privada, de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que centra sus actividades en la infancia y primera juventud. Concienciada con los Derechos de la Infancia, desde 2007, realiza acciones de concienciación en torno a la celebración del Día Universal de los Derechos del Niño, donde además de sensibilizar a través de los medios de comunicación, participa de manera activa en las actividades que promueve y moviliza a la sociedad tratando de buscar soluciones.

CESAL es una ONG española de cooperación al desarrollo y de acción social, creada en 1988, que trabaja para promover el desarrollo de las personas en los países más desfavorecidos del mundo. Está presente en 11 países de América Latina, África y España con proyectos de educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento, desarrollo productivo, microempresa y formación para el empleo, y fortalecimiento de la sociedad civil. Hasta el momento se han realizado más de 500 proyectos que han beneficiado a más de dos millones de personas.