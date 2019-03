PREMIO DESTINO INFANTIL APEL.LES MESTRES 2019

A Celestino le regalan aviones azules, duerme en una cama azul y juega al fútbol con pelotas azules. Todo el mundo le dice que es el más azul de todos los niños y que se casará con la más rosa de todas las niñas ¡Cómo debe ser! Pero ¿Y si él no quiere sólo un mundo azul, y la princesa de sus sueños no es rosa? Este es el mensaje que contienen las páginas de ‘El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa’. Este libro ilustrado quiere ser un canto a la libertad de los niños y niñas, para que los patrones de género de la sociedad no aplaquen su creatividad y su personalidad. Porque no hay juegos de niños y juegos de niñas, solo cosas que gustan y cosas que no gustan.

Patricia Fitti es una ilustradora, escritora y docente argentina. Trabajó como maestra durante más de veinte años y desde 2009 se dedica a la ilustración y literatura infantil. Ha trabajado para diferentes editoriales, no solo como ilustradora sino también como autora, tanto de libros escolares como de cuentos y poesías infantiles. En 2012 obtuvo el premio el premio Jitanjáfora a la mejor ilustración en poesía, y en 2014, una de sus ilustraciones ganó en la campaña para la Paz y la Convivencia que realizó ALIJA.

El jurado ha optado por esta historia por “el importante mensaje que esconden sus páginas y por la originalidad en la ejecución”. El premio, dotado con 4.500 euros, ha sido concedido por un jurado integrado por la escritora Care Santos; el ilustrador Jesús Gabán; la gerente de la Fundación Atresmedia Lary León; el librero Fernando Valverde (librero), y la editora de Destino Infantil Anna Casals.

Fundación SEUR colaborará también, un año más, distribuyendo el cuento premiado entre los niños ingresados en los más de 200 hospitales de toda España con los que colaboramos a través del Programa de Humanización de Hospitales Infantiles. En él, desarrollamos acciones dirigidas tanto a informar a los niños sobre el proceso por el que están pasando como a entretenerles para que su estancia en el hospital sea lo más agradable posible. Desde 2005 emitimos Canal FAN3, el primer canal de televisión especialmente diseñado para niños hospitalizados, que se complementa con diferentes actividades de animación hospitalaria en las que el fomento de la lectura ocupa un lugar destacado.