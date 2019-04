Celebramos el Día del Libro con 10.000 niños en 200 hospitales de toda España

EL 23 DE ABRIL Y POR 12º AÑO CONSECUTIVO

Desde Fundación ATRESMEDIA, en colaboración con KIA Motors Iberia y Fundación SEUR, celebramos el 23 de abril el Día Internacional del Libro con los niños que se encuentran hospitalizados. Para ello, entregamos el cuento ‘El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa’, junto con un marcapáginas, en los 200 centros con los que colaboramos a través del Programa Humanización de Hospitales Infantiles.

Los niños hospitalizados disfrutan el Día del Libro de la lectura ‘El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa’, obra escrita e ilustrada por Patricia Fitti. Junto con el cuento, que ha ganado la XXXVIII edición del Premio Destino Infantil-Apel.les Mestres, los menores reciben un marcapáginas con el dibujo de una flor en su bandeja de desayuno. Esta acción facilita que hospitales de todas las Comunidades Autónomas puedan conmemorar el Día del Libro con sus pacientes de pediatría, más de 10.000 niños de toda España.

El objetivo es llevar el espíritu de este tradicional día dedicado a la lectura a los niños hospitalizados y fomentar un hábito que contribuye a hacer más agradable su estancia en el hospital, a través de la imaginación que siempre despiertan los libros.

Hemos contado con el apoyo de Andrea Ropero, Iñaki López, Roberto Brasero, Manu Sánchez, Cristina Villanueva, Sandra Golpe y Mónica Carrillo que han recibido el libro y han mandado mensajes de apoyo a todos los niños hospitalizados.

‘El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa’ quiere ser un canto a la libertad de los niños y niñas, para que los patrones de género de la sociedad no apaguen su creatividad y personalidad, porque para la autora “no hay juegos de niños y juegos de niñas, solo cosas que gustan y cosas que no gustan”. Al protagonista del cuento, Celestino, le regalan aviones azules, duerme en una cama azul y juega al fútbol con pelotas azules. Todo el mundo le dice que es el más azul de todos los niños y que se casará con la más rosa de todas las niñas, pero él quiere un mundo lleno de colores.

Esta iniciativa, que se enmarca en el Programa de Humanización de Hospitales Infantiles, es posible gracias a la colaboración de KIA Motors Iberia, que contribuye a la publicación de esta edición especial, y de Fundación SEUR, encargada de su distribución entre los hospitales.