Bienvenida del Doctor Mínguez

PRESENTACIÓN

Mario (15 años): "Hace 7 meses que acudo al hospital periódicamente para recibir tratamiento por mi enfermedad. En muchas ocasiones me siento desubicado. A veces me tratan como a un niño, otras como a un adulto. Y yo soy un adolescente".

Laura (11años): "Lucas no ha venido a clase desde hace tres semanas. Desde que llegó a nuestro colegio los maestros dicen que es un poco raro, que se comporta de forma extraña. A la entrada escuché a unas madres comentando que estaba hospitalizado, pero nadie nos cuenta nada. No lo entiendo, no nos explican qué está pasando. En 4º, Silvia no volvió de las vacaciones de Navidad porque le diagnosticaron un cáncer. Nos lo contaron el primer día".

Lucía: "Trabajo en un hospital desde hace tres años. Para mí es clave escuchar a mis pacientes y a sus familiares pero no siempre es posible durante todo el tiempo que considero necesario. Además, tengo la sensación de que, en ocasiones, no transmito bien mis ideas. Lo he comentado con mis colegas pero me dicen que no me preocupe, que soy joven".

ADOLESCENTES, SALUD MENTAL y PROFESIONALES son los temas sobre los que vamos a debatir en las tres mesas que junto con la conferencia "Cuidando con la razón y con el corazón" componen la IX Jornada de Humanización en hospitales para niños y niñas. En las mesas, los participantes van a responder a las preguntas planteadas por los dinamizadores.

Por la tarde, a través de las comunicaciones y los pósters haremos un recorrido por la actualidad de los hospitales.

"Por tu salud y por tu sonrisa" va a ser un encuentro en el que analizar y optimizar los factores que contribuyen a mejorar la estancia de los niños y sus familias en los hospitales, en definitiva, a humanizar.

J. R. Mínguez Estevan

Director Área Clínica Infantil