Comité organizador XI Jornadas de Humanización de Hospitales para Niños

¡La humanización está en tus manos!

Cada vez somos más, cada vez más centros se suman a esta corriente de humanización que ha venido para quedarse. Hoy, también en nuestro país, ya no se concibe un lugar donde se atiendan niños que no tenga colores en las paredes, voluntarios por los pasillos, salas de juego, música… ya no estamos tan lejos de aquellos hospitales que, lejos de nuestras fronteras, nos daban tanta envidia.

Pero hay que seguir. Hay que seguir trabajando más allá de tener dibujos en las paredes. Hay que entrar en temas de más calado, más difíciles: la presencia de padres, el control del dolor, la participación sincera de las familias, la eliminación de normas sin verdadero valor, la contratación de especialistas en atención emocional, etc.

