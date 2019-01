“El talento es la pasión que pones en lo que haces"

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

El actor ha iniciado su ponencia destacando la palabra ‘pasión’, con la que afirma sentirse muy identificado. Miguel Ángel no sabía bailar ni cantar, pero consiguió todo lo que se propuso gracias a la pasión que ponía en su trabajo. Más tarde, le propusieron participar en un programa de cocina, él no sabía nada sobre ello, pero puso toda la pasión que tenía dentro y consiguió no solo participar, sino ganar el programa.

Su vida ha estado llena de logros personales conseguidos gracias a la pasión, como escalar un glaciar o correr maratones. Afirma que el talento está en cualquier lugar y que puede ser alcanzado por cualquier persona.

'¡Grandes Profes!', encuentro organizado por la Fundación Atresmedia, junto a Santillana y Samsung, se ha convertido en una cita imprescindible para docentes de toda España.

