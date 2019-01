“El talento y el talante deben ir unidos"

ALEX ROVIRA

La ponencia del experto en gestión de talento y psicología ha comenzado afirmando que el talento es un valor en acción, no es un don, “una persona que tiene valentía y no la muestra, no transformará el talento en acción”. Los docentes son creadores, inspiradores e impulsores de talento y consolidadores de cultura. El afán de los docentes debe ser hacer comprender, por eso la sabiduría no es transmisible.

Ha continuado su intervención hablando del amor. Para él, es la voluntad de comprender la singularidad de cada ser y sus circunstancias. La segunda dimensión del amor es cuidar, seguido de la inspiración, entendiendo el término como una forma de ensanchar, ampliar miradas. Los docentes transforman a sus alumnos cuando modifican estos tres ejes.

Históricamente se ha definido el talento como aquella persona que sabía hacer, pero la cuestión principal es que si queremos hablar de talento de verdad debemos incorporar un talante presente en cada instante, dando lo mejor de nosotros mismos. “El talento es saber elegir la mejor respuesta”, ha afirmado.

'¡Grandes Profes!', encuentro organizado por la Fundación Atresmedia, junto a Santillana y Samsung, se ha convertido en una cita imprescindible para docentes de toda España.

