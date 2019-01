JORGE RUIZ

El vocalista y compositor ha iniciado su intervención desvelando que ha conseguido su sueño de la infancia, “soy consciente de que soy músico y mis palabras pueden llegar al alma de muchas personas”. Los docentes también tienen que cuidar mucho sus palabras hacia los alumnos.

Los maestros son quienes enseñan y esa palabra viene de señalar, marcar, algo que tiene mucho valor para los docentes. “Enseñar significa señalar el destino”, ha afirmado. Jorge considera que el docente tiene que ser humilde y, si es preciso, ponerse a la altura del aprendiz para poder ser capaz de ver lo que hay dentro.

De la misma forma, el profesor tiene que ser hábil, es decir, emplear la energía justa para conseguir algo. Tiene que ser capaz de sentir el potencial del aprendiz, “un maestro que no siente, no verá eso y protegerá demasiado haciendo creer al alumno que no tiene valor”. El docente tiene que saber cuál es el momento justo en el que tiene que dejar de proteger al alumno para que siga su propio camino.

