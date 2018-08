La visita solidaria de Chenoa a los niños ingresados en el Hospital Son Espases de Palma

INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN ATRESMEDIA

Gracias a esta visita sorpresa, tanto los pequeños pacientes, como sus familias y el personal sanitario pudieron disfrutar de un día muy diferente y, sobre todo, muy artístico y alegre.

Enmarcada dentro del Proyecto de Humanización de Hospitales Infantiles de la Fundación Atresmedia, la visita de Chenoa contribuyó a romper la rutina habitual del hospital. La cantante de 'Soy humana', su último superventas, animó a los chicos ingresados, leyó cuentos, firmó autógrafos, y se dejó fotografiar para inmortalizar el momento.

Para Chenoa ha sido "un honor" participar en esta tarde solidaria invitada por la Fundación Atresmedia. "Siempre que mis obligaciones profesionales me lo permiten, me gusta implicarme en este tipo de iniciativas", dijo y aseguró que los hospitales "no son sitios oscuros, también pasan muchas cosas buenas".

Con su permanente sonrisa y su amable talante, Chenoa que también ejerce de jurado en 'Tu cara me suena' (Antena 3), logró que los más jóvenes del hospital se olvidaran por unas horas de sus dolencias y se llevaran, además, un recuerdo positivo de su ingreso. La cantante también recorrió varias habitaciones de la Unidad de Pediatría donde recibió por parte de los pequeños enormes sonrisas y grandes abrazos.

Con estas acciones se pretende que los niños hospitalizados desconecten de su día a día y pasen un rato distendido en compañía de alguno de sus presentadores, actores o cantantes favoritos, que actúan como perfectos prescriptores para fomentar entre los niños mensajes positivos sobre la estancia en el hospital.

Hasta el momento, presentadores como Cristina Pedroche Lourdes Maldonado, Jorge Fernández y Àngel Llàcer, actores y cantantes como Manuela Velasco, Óscar Terol, Edurne, Xuso Jones, Angy, Lorena y Carlos Baute, han compartido esta experiencia.

Estas visitas, que se realizan en los 180 hospitales de toda España con los que colabora actualmente la Fundación Atresmedia tienen como objetivo potenciar la humanización de los hospitales infantiles. Para ello se desarrollan tanto acciones dirigidas a informar a los niños sobre el proceso por el que están pasando como a entretenerles para que su estancia sea más llevadera..