Finaliza el 14º curso de actualización en Pediatría organizado por AEPap

LA FUNDACIÓN ATRESMEDIA CON LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA

La importancia de la humanización de la atención pediátrica tanto en hospitales como en los centros de salud, el cuidado de las emociones y la normalización de la enfermedad y la hospitalización han sido los puntos clave de la conferencia impartida por Lary León, coordinadora de Proyectos y Contenidos de la Fundación Atresmedia. Un broche que, sin duda, tocó la fibra de los más de 700 pediatras de toda España que han asistido a estas jornadas en Madrid del 16 al 18 de febrero.

El objetivo del curso de actualización de este año ha sido analizar y debatir distintos aspectos de actualidad, entre los que destacan las mesas redondas dedicadas a ‘La transexualidad infanto-juvenil: un nuevo reto para el pediatra’ y ‘Sobrepeso y obesidad infantil: no tiramos la toalla’, así como los talleres sobre niños vegetarianos y veganos y el uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores.

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria se constituye como una Federación de Asociaciones de Pediatras que trabajan en Atención Primaria (AP), de carácter científico y profesional, sin fines lucrativos, que representa a más de 3.500 pediatras de AP en el estado español.

Durante la rueda de prensa de esta edición del curso, la AEPap ha presentado la canción solidaria que el cantante Pau Donés (vocalista de Jarabe de Palo) ha compuesto a beneficio del Grupo de Cooperación, Inmigración y Adopción de la Asociación, especializado en fomentar el acceso a servicios pediátricos de calidad en países en vías de desarrollo y que promueve una atención completa a los niños inmigrantes o procedentes de adopciones internacionales.

‘De igual a igual’ es un canto a la infancia y a los derechos de los niños en todo el mundo en tono optimista y reivindicativo. El cantante, que no pudo asistir a la presentación, ha cedido los derechos de la canción a esta causa. “Ser un niño es lo que quiero, no lo pido es mi derecho, sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo. Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes, en un mundo sin igual, de igual a igual”, canta Donés en el estribillo de la canción.