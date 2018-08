La Fundación Atresmedia colabora en el certamen literario 'En mi verso soy libre'

PREMIOS

En esta edición se han recibido un total de 66 relatos procedentes de Aulas Hospitalarias de toda España. El tema central sobre el que los niños y jóvenes participantes debían escribir era 'El Humor' y la ganadora de la categoría A (de 6 a 9 años) ha sido Saray Shakira, del Aula Hospitalaria del Hospital Universitario Niño Jesús, por su relato 'Flipo con mis amigos'.



En la categoría B (de 10 a 13 años), el jurado ha seleccionado el relato 'Agustina y la Rima', de Amanda Andrieu, del Aula Hospitalaria del Hospital Universitario Niño Jesús. Por último, en la categoría C (de 14 a 17 años), el texto ganador ha sido 'La historia de Bender', de la alumna del Aula Hospitalaria del General Universitario Reina Sofía, María Carmona.



Gracias a este acuerdo de la Consejería y la Fundación Atresmedia, los autores seleccionados para la publicación del libro tienen además la posibilidad de ser grabados leyendo sus propios cuentos para que puedan leérselos a otros niños ingresados a través del Canal FAN3, diseñado específicamente para niños hospitalizados.



Esta colaboración se convierte así en una parte importante del premio del concurso que además, potencia la lectura entre los niños y niñas hospitalizados y contribuye a mantenerles entretenidos y positivos ante el periodo de ingreso.



Aquellos niños que no puedan leer sus propios cuentos contarán con la "ayuda" de algunos de los rostros más populares de Antena 3, como hicieron en otras ediciones Matías Prats, Fran Blanco, Quique Peinado o Roberto Brasero, que colaboran desinteresadamente con el Canal FAN3 poniendo voz y alma a varios de los relatos escritos por los niños.



La opinión de los expertos



Según el Colegio de Psicólogos, que supervisa, junto a la Asociación Española de Pediatría todos los contenidos del Canal FAN3, esta sección es una buena aportación a su programación, ya que "desde el punto de vista psicológico, supone una función de descarga emocional muy importante y necesaria en el proceso que estos niños están viviendo por sus enfermedades"



"Los cuentos, en general tienen un valor simbólico, ya que a través de metáforas y de representaciones simbólicas, se pueden decir las cosas que preocupan pero de una forma no directa, evitando así la ansiedad y permitiéndoles así descargar emociones de forma simbólica sobre el objeto del cuento", según los especialistas.